9º Festival Internacional Estudantil de Cinema de Barra do Piraí exibe curtas do Brasil, Dinamarca, Suíça e Espanha

O Festival Internacional Estudantil de Cinema de Barra do Piraí (RJ) chega a sua nona edição entre 9 e 15 de setembro. Com três mostras: Local, Nacional e Internacional, exibe 25 curtas-metragens desenvolvidos por jovens do Brasil, Dinamarca, Suíça e Espanha. Realizado desde 2010, o evento, conhecido como “Oscar Estudantil Brasileiro”, reúne produções de estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio.

Na mostra Competitiva Local estão obras de alunos do município de Barra do Piraí, participantes do projeto Luz, Câmera, Educação!, que promove oficinas de produção cinematográfica em instituições públicas e particulares. Nelas, eles aprendem o processo de produção de um filme e, ao final, criam um curta-metragem de ficção com tema livre. As obras concorrem em oito categorias: melhor áudio, melhor arte, melhor roteiro, melhor direção, melhor atriz, melhor ator, melhor filme júri popular e melhor filme júri técnico. Desde a criação do projeto, mais de 100 curtas-metragens foram produzidos pelos cerca de 2.500 jovens que participaram da iniciativa. Este ano, 10 filmes inéditos disputam os prêmios.

A mostra Nacional reúne 10 produções de alunos de escolas públicas e privadas de todo o Brasil. Os finalistas concorrem ao prêmio de Melhor Filme Estudantil Nacional e o vencedor recebe o Troféu Dom Quixote. Já na Internacional estão cinco filmes de realizadores jovens da Dinamarca, Suíça e Espanha, promovendo um importante intercâmbio cultural entre os países.

O júri técnico que irá avaliar e premiar as produções é composto por Daniel Bauerfeldt, ator, produtor e músico; Hsu Chien, diretor de cinema e TV; Janet Duarte Rockenbach, produtora executiva e de elenco; Leonardo Edde, sócio-fundador da produtora Urca Filmes, presidente do SICAV e produtor; Paula Barreto, produtora, roteirista e diretora; e Ricardo Favilla, produtor, roteirista, diretor e curador de diversos festivais de cinema.

O evento terá exibição dos filmes finalistas, show de mágica, oficinas formativas com profissionais do mercado e uma homenagem ao ator e humorista Paulo Gustavo, que faleceu em 2021 em decorrência da Covid-19, e sua mãe, Dona Déa Lúcia Amaral.

Localizada no sul fluminense, Barra do Piraí já foi cenário de várias produções audiovisuais. Para fomentar a Economia Criativa, a cidade criou a Film Commission de Barra do Piraí, estrutura responsável por intermediar o contato entre produtores e o município, facilitando o trabalho dos profissionais e dos órgãos públicos na autorização e logística das filmagens. Em 2023, por meio de uma lei municipal e, posteriormente, outra estadual, passou a ser reconhecida como Cidade do Audiovisual.

O Polo Audiovisual de Barra do Piraí é ferramenta fundamental para fazer da cultura a mola mestra da economia da cidade, atraindo várias produções para o município, movimentando a economia local e promovendo sua divulgação. Entre 2009 e 2023, Barra do Piraí recebeu 34 projetos. A primeira filmagem foi “Cinco Vezes Machado” (2009), uma minissérie baseada em cinco contos do escritor Machado de Assis, que contou com a participação de atores locais, e foi exibida no Canal Brasil. Nos anos seguintes, produções como o longa-metragem “O Casamento de Gorete” (2013), com Letícia Spiller, “Quase Memória” (2014), dirigido pelo consagrado Ruy Guerra, “O Juízo” (2016), dirigido por Andrucha Waddington e estrelado por Fernanda Montenegro e Lima Duarte e, mais recentemente, a comédia “Os Farofeiros 2”, dirigido por Roberto Santucci, com grande elenco.

O projeto é patrocinado pelo Governo Federal, o Ministério da Cultura, o Estado do Rio de Janeiro e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa através da Lei Paulo Gustavo.