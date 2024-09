Anna Muylaert é a homenageada da 18° Mostra CineBH

Foto © Leo Lara

A 18ª CineBH – Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte, que acontece de 24 a 29 de setembro, na capital mineira, irá homenagear este ano a cineasta paulista Anna Muylaert. A diretora e roteirista estará presente na abertura do evento, marcada para a noite de 24 de setembro, no Cine Theatro Brasil, ocasião em que ela receberá o Troféu Horizonte, oficial do evento, seguida da exibição do seu mais novo filme, “O Clube das Mulheres de Negócios”, com entrada franca.

Anna Muylaert nasceu em 1964, em São Paulo, e formou-se em cinema na USP. Destaca-se no cenário audiovisual pela abordagem sensível e crítica a temas sociais e familiares, em filmes de forte pegada popular que foram fazendo sucesso crescente até o estouro internacional de “Que Horas Ela Volta?”, em 2015. Sua obra é marcada pela visão humanista e o olhar atento a questões de gênero, desigualdade social e dinâmicas familiares.

Após trajetória na TV, onde escreveu séries infantis como “No Mundo da Lua” e “Castelo Rá Tim Bum”, estreou na direção de longas-metragens com “Durval Discos” (2002) e, em seguida, fez “É Proibido Fumar” (2009), ambos premiados em vários festivais. Foi roteirista de “Desmundo” (2003) e “O Ano em que meus País Saíram de Férias” (2006). Voltou à direção com “Que Horas Ela Volta?” (2015), comédia na qual aborda as questões de classe e desigualdade social, através da história de uma empregada doméstica e sua filha residindo na casa dos patrões ricos. O filme esteve nos festivais de Sundance e Berlim, ganhou aclamação mundial e pautou debates culturais no Brasil. Outros filmes de destaque dirigidos por Anna Muylaert são “Chamada a Cobrar” (2012), “Mãe Só Há Uma” (2016) e “Alvorada” (2022), este codirigido por Lô Politi.

Além da exibição de “O Clube das Mulheres de Negócios” na abertura, a 18ª CineBH irá realizar uma Mostra Homenagem com títulos de Muylaert. Serão exibidos presencialmente quatro de seus longas-metragens: “Durval Discos”, que terá sessão a céu aberto, na Praça da Liberdade; e “Que Horas Ela Volta?”, “Mãe Só Há Uma” e “Alvorada”, em salas espalhadas pela cidade. Na versão online da mostra estarão em exibição curtas e longas-metragens dirigidos por ela.