Sesc Digital homenageia Chantal Akerman na Semana Internacional da Mulher

A partir de hoje, quinta-feira, 6 de março, o Sesc Digital recebe em sua programação uma homenagem a Chantal Akerman, na Semana Internacional da Mulher, com seis longas-metragens significativos da carreira da cineasta belga. O serviço de streaming gratuito do Sesc São Paulo pode ser acessado em todo o país pelo site sesc.digital ou por meio do aplicativo Sesc Digital, disponível para download nas lojas Google Play e App Store.

Diretora, roteirista, atriz e professora de cinema, Chantal Akerman (1950-2015) vem de uma família de judeus remanescentes do holocausto polonês. Sua mãe, única sobrevivente do massacre, tornou-se uma figura central em sua obra, influenciando profundamente seus filmes e sua visão artística.

Em seu primeiro longa-metragem de ficção, “Eu, Tu, Ele, Ela”, Akerman protagoniza uma jovem sem rumo que deixa o isolamento autoimposto para embarcar em uma viagem que leva a casos de amor solitários com um motorista de caminhão e uma ex-namorada. Com seu famoso encontro carnal em tempo real e seu minimalismo ousado, o filme é considerado o mais sexualmente audacioso de Akerman.

Eleito atualmente como o melhor filme de todos os tempos pela Sight & Sound, a obra-prima “Jeanne Dielman” (foto) é a primeira produção dirigida por uma mulher a ocupar este lugar na revista britânica. Três dias na vida de uma mulher, uma dona de casa viúva e solitária, cujas tarefas incluem arrumar as camas, preparar o jantar para seu filho adolescente e alguns truques para sobreviver. Lentamente, sua ritualizada rotina diária começa a desmoronar.

No documentário “Notícias da Casa”, Akerman mora em Nova York. As imagens filmadas da cidade americana são acompanhadas pelos textos da sua amorosa mãe que vive em Bruxelas. Enquanto as imagens da cidade de Nova York se aproximam cada vez mais, as palavras da mãe, lidas pela própria Akerman, gradualmente desaparecem.

Em “Os Encontros de Anna”, a protagonista é uma cineasta talentosa que percorre uma série de cidades europeias para promover seu filme mais recente. Por meio de uma sucessão de encontros curtos e misteriosos, primorosamente filmados, com homens e mulheres, família e estranhos, passamos a ver seu distanciamento emocional e físico do mundo.

Na história de “Toda uma Noite”, vários casais se encontram, fazem amor, se separam, dançam, bebem, comem, falam ao telefone e dormem durante uma noite quente de verão em Bruxelas. Seguindo mais de duas dúzias de pessoas diferentes na atmosfera quase sem palavras de uma noite escura na cidade de Bruxelas, Akerman examina aceitação e rejeição no reino do romance.

Inspirado livremente no romance “La Prisonnière”, de Marcel Proust, no filme “A Prisioneira” acompanhamos a relação entre Simon, um jovem possessivo, e Ariane, sua amante passiva. Ele está convencido de que ela está tendo um caso com uma mulher. Enquanto Simon implacavelmente persegue cada movimento dela, os dois se encontram presos em um ciclo de ciúme, desejo erótico e autodestruição.