Empresa Mineira de Comunicação lança a plataforma Minasplay, que substitui o streaming EMCplay

O cinema tomou conta da Praça da Liberdade no lançamento da plataforma de streaming Minasplay, na noite desta quinta (11/07). A fachada lateral do prédio da Escola de Design da Universidade Estadual de Minas Gerais se tornou uma telona. Do mirante do edifício, o público assistiu à exibição de filmes produzidos em Minas Gerais com direito a pipoca. Durante a festa dedicada à sétima arte mineira, teve sessão comentada, anúncios de políticas audiovisuais e parcerias.

A Minasplay surge substituindo o streaming EMCplay, gerenciada pela Empresa Mineira de Comunicação (EMC). A nova plataforma conta com filmes, séries e espetáculos para todas as idades, oferecendo, também, a programação ao vivo da Rede Minas e programas que emplacaram na TV pública.

A iniciativa foi comemorada pelo setor, que participou do lançamento. Um deles é Igor Bastos, que assina o filme “Placa-Mãe”. Os jornalistas Juliana Perdigão e Odilon Amaral, que assinam a série documental “Saberes Ancestrais”, também prestigiaram o evento e celebraram o espaço para Minas Gerais se ver na tela. Além deles, participaram diversos profissionais do cinema, como Luiz Fernando Alencar e Sávio Leite.

O evento contou, ainda, com a exibição de dois filmes. Os curtas “Cyntia”, de Rafael Diniz Marques Gontijo, e “Mina e Elvira”, de Rayanne Vieira e Israel Dilean, abriram a noite de lançamento, com sessão comentada. Na oportunidade, também foi anunciada a iniciativa de levar esses e outros filmes para o interior do estado.

No evento foi assinado um acordo de cooperação entre as duas instituições que vai permitir o compartilhamento de competências para valorização da educação e da comunicação do governo do estado.

A iniciativa de união entre EMC e UEMG vai permitir o intercâmbio de recursos técnicos, humanos e de infraestrutura, prevendo o compartilhamento e a divulgação de conteúdos entre as duas instituições.

O acesso à plataforma de streaming pública é gratuito e pode ser feito pelo site minasplay.com ou pelo aplicativo disponibilizado no Google Play e Apple Store.