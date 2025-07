Cinebiografia do bailarino Thiago Soares é lançado através da Sessão Vitrine Petrobras

A Sessão Vitrine Petrobras estreia o longa-metragem “Um Lobo Entre os Cisnes”, no dia 24 de julho, nos cinemas. Inspirado na trajetória do carioca Thiago Soares, referência internacional no balé e um dos maiores nomes da dança brasileira, o filme retrata sua história de transformação, ao lado de seu mentor, o cubano Dino Carrera. O filme, uma produção da TvZero, com coprodução da Globo Filmes, Riofilme, Mandrágora e produção associada da Focus, tem investimento da BB Asset.

Rodado em Paris e no Rio de Janeiro, o longa-metragem é estrelado por Matheus Abreu (“Pureza”) e pelo ator argentino Darío Grandinetti (“Fale com Ela”, de Pedro Almodóvar; “Relatos Selvagens”, de Damián Szifron) e dirigido por Marcos Schechtman e Helena Varvaki. O roteiro é assinado por Camila Agustini e a produção criativa é do cineasta mexicano Guillermo Arriaga, roteirista de filmes como “Babel” (2006), “21 Gramas” (2003) e “Amores Brutos” (2000).

“Um Lobo Entre os Cisnes” participou do 27º Festival de Cinema Brasileiro de Paris e do 34º Cine Ceará, onde conquistou os prêmios nas categorias Melhor Ator (Matheus Abreu), Melhor Ator Coadjuvante (Darío Grandinetti) e Melhor Direção de Arte (Dina Salem Levy).

Criado pela tia no subúrbio do Rio, Thiago (Matheus Abreu) deixa para trás o hip hop e embarca no mundo do balé clássico, quando é indicado para estudar em uma escola profissional no Rio de Janeiro com direito a bolsa de estudos. Ele começa a treinar escondido da tia e dos amigos, mas decide embarcar na jornada da dança clássica, apesar do estranhamento e da indisciplina iniciais, e logo se destaca.

Thiago é apresentado ao bailarino cubano Dino Carrera (Darío Grandinetti), que se torna seu mentor. Inicialmente, o jovem tem dificuldade em abrir mão do hip hop e dos prazeres da vida, mas, com o tempo, ele passa a ver o balé como sua grande oportunidade de mudar de vida, abraçando os ensinamentos de seu professor. A relação, inicialmente tensa, se transforma ao longo do tempo até se tornar repleta de confiança, parceria e amor.

A trajetória de Thiago é profundamente marcada pelo encontro com Carrera, que o ajuda a alcançar seu potencial. Após integrar o corpo de balé do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, com temporadas de sucesso nos palcos cariocas, e de levar a medalha de ouro no Concurso Internacional do Ballet Bolshoi, o bailarino recebe o convite que tanto sonhou e passa a fazer parte do Royal Ballet, em Londres, uma das companhias mais importantes de todo o mundo, onde ocupou o cargo de primeiro bailarino por 14 anos, se consagrando como um dos maiores nomes da dança mundial.

“Um Lobo Entre os Cisnes” também traz Margarida Vila-Nova, Giullia Serradas, Igor Fernandez, Ester Dias e Elvira Helena no elenco, além da participação especial de Augusto Madeira. O filme foi rodado no Rio de Janeiro e e Paris, com cenas na Ópera Garnier de Paris, nas ruas da capital francesa, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro e no Viaduto de Madureira.