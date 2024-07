Abertas as inscrições para o Projeto Rally Panvision

Depois de um ano sem atividade, a Associação Cultural Panvision remodelou o Rally, a Maratona Cinematográfica realizada no Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul e chega em 2024 com novidades. Agora se chama Projeto Rally Panvision e não é mais exclusivo para universitários, mas aberto para aqueles que gostam de cinema e querem aprender sobre audiovisual.

O Projeto Rally Panvision traz uma série de atividades integrativas para os participantes, que têm a oportunidade de experienciar o meio profissional audiovisual, em uma semana intensiva marcada pelas conexões, mentorias e muito trabalho.

Podem participar jovens entre 18 e 30 anos, residentes nos países do Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Venezuela e Bolívia) e seus associados falantes de espanhol (Chile, Colômbia, Equador e Peru). Esse ano, a organização vai priorizar grupos minorizados: mulheres, pessoas negras, indígenas, de comunidades tradicionais (inclusive de terreiros e quilombos), populações nômades e povos ciganos, pessoas LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência e integrantes de outros grupos em situação de vulnerabilidade/ sub-representação na sociedade.

Serão selecionados 30 participantes que garantem hospedagem em quarto coletivo, três refeições (café, almoço e jantar) durante os dias da maratona e, pela primeira vez, será oferecida ajuda de custo para o transporte, equivalente a 50% do valor da passagem da sua cidade de origem até o festival.

No momento da inscrição é necessário escolher uma entre as seis áreas que mais se identificar com sua aptidão: direção, edição (montagem), produção, som (captação e edição), direção de fotografia (operação de câmera) e atuação. A criação do roteiro será realizada de forma coletiva.

As equipes serão formadas pela organização e serão reveladas no dia de apresentação no FAM 2024. Todos os selecionados participarão de palestras formativas e têm o desafio de produzir um curta-metragem, de até cinco minutos, em um período limite de 100 horas contínuas, entre os dias 5 e 11 de setembro, de forma presencial em Florianópolis. Durante toda a semana, os participantes contam com o auxílio de profissionais da área e, ao fim do festival, os filmes são exibidos na Mostra Competitiva Projeto Rally Panvision, na cerimônia de encerramento e premiação do FAM 2024.

O regulamento está disponível neste link e as inscrições devem ser feitas aqui, até o dia 31 de julho. Os selecionados serão divulgados até o dia 5 de agosto.