Projeto Paradiso oferece bolsa de estudos para o EAVE Producers Workshop 2025

Estão abertas, até o dia 19 de agosto, as inscrições para o EAVE Producers Workshop 2025. O Projeto Paradiso, instituição filantrópica de apoio ao audiovisual nacional, vai oferecer uma bolsa para um(a) produtor(a) brasileiro(a) selecionado(a) para a formação, que subsidiará a inscrição no workshop e outros custos, como passagem aérea para um dos encontros presenciais organizados pelo programa.

Desenvolvido pela European Audiovisual Entrepreneurs, o curso é destinado a produtores de ficção, documentário e séries de TV que já trabalham nas indústrias de cinema e televisão e desejam expandir sua atuação internacional. O programa visa aumentar conhecimentos de produção e coprodução na Europa e construir uma rede profissional de networking pan-europeia. O workshop é conduzido em inglês, portanto o domínio da língua é um requisito para a seleção.

Buscando solucionar as dúvidas dos candidatos brasileiros, o Projeto Paradiso organizou, em 2021, uma conversa com Paulo Serpa e Eliane Ferreira, produtores selecionados para o workshop em 2021 e 2020. A mediação foi de Rachel do Valle, diretora de programas do Projeto Paradiso, e o papo está disponível na íntegra no Canal Paradiso.