“Muquiranas Brasil” estreia na Max com oito episódios

Inspirado na franquia americana, “Muquiranas Brasil” chega à Max a partir do dia 18 de julho. A primeira versão brasileira do docu-reality acompanha 14 personagens que são obcecados por economizar dinheiro, a ponto de construírem suas vidas em torno desta meta. A plataforma de streaming da Warner Bros. Discovery disponibilizará dois episódios por semana, com histórias de brasileiros que são mãos-de-vaca por convicção.

A produção nacional revela os hábitos nada convencionais e as motivações destas pessoas, que desafiam a criatividade para potencializar suas trajetórias muquiranas. No novo docu-reality, o público também descobrirá como os personagens interagem com familiares, vizinhos e amigos.

Em oito episódios de trinta minutos cada, “Muquiranas Brasil” apresenta a rotina de pessoas como Vanderléa. Por meio de suas economias com itens de limpeza, alimentação, salão de beleza e transporte e através do desenvolvimento de produtos próprios, a esteticista comprou dois imóveis e viajou para o exterior.

Os muquiranas também elaboram outras estratégias inovadoras e inusitadas, como reutilização de água do banho para lavar roupas, escambo de serviços por benefícios estéticos, criação de ecossistemas que reaproveitam água da chuva, fabricação própria de aparelhos de musculação, aproveitamento de roupas de parentes mortos, e muito mais.

A série é uma produção da Endemol Shine Brasil para a Warner Bros. Discovery. Pela Endemol, “Muquiranas Brasil” tem direção geral de Fábio Ock e direção criativa de Allan Lico. Pela WBD, assinam a supervisão de produção Adriana Cechetti e Luciana Soligo.