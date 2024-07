Documentário resgata a trajetória de Léa Freire

Apesar do reconhecimento internacional de seu trabalho como música, chegando a ser comparada a Mozart e Debussy, a brasileira Léa Freire ainda não é conhecida pelo grande público de seu próprio país. O documentário “A Música Natureza de Léa Freire”, dirigido por Lucas Weglinski, chega para suprir essa lacuna, e levar o trabalho e a trajetória da artista para mais pessoas. Com distribuição da Descoloniza Filmes, o longa estreia nos cinemas em 18 de julho.

“A Villa-Lobos contemporânea”, “A nova Tom Jobim”, “A Hermeto de saias” são algumas das masculinas alcunhas que seguem Léa Freire, excepcional instrumentista popular, improvisadora de jazz, arranjadora e compositora sinfônica. Vanguarda da Música Brasileira instrumental e orquestral, universos ainda exclusivamente masculinos, machistas e misóginos, Léa quebra a barreira entre o erudito e o popular, criando uma sonoridade única, extremamente brasileira e ao mesmo tempo universal. O filme narra também um pouco da história da Música Brasileira na cidade de São Paulo e sua evolução dos anos 60 até hoje.

O longa acompanha a história de um movimento musical descolonizador, contado por gerações de músicos brasileiros excepcionais (em sua grande maioria mulheres) e lendas do jazz internacional (Amilton Godoy do Zimbo Trio, Ali Ryerson, Keith Underwood e Jane Lenoir), através do retrato poético e musical de uma das mais conceituadas compositoras do mundo, que vence o preconceito no universo de composição instrumental e sinfônica, e constrói uma obra fundamental, expressão profunda do múltiplo continente Brasil.

O longa foi exibido em diversos festivais brasileiros e estrangeiros, recebendo prêmios como Melhor Documentário no Los Angeles Brazilian Film Festival 2022 e no New York Tri State Film Festival 2023, Melhor Música no Roma International Film Festival 2023 e prêmios no Japão, Índia, Coreia, entre outros. Além disso, foi exibido em festivais como Vision du Réel, In-Edit, Festival de Cinema Latino de São Francisco, Toronto Indie Festival e Festival Internacional de Cinema de Bern.

“A Música Natureza de Léa Freire”, repleto de músicas, muitas delas gravadas especialmente para ocasião, foi mixado e masterizado por Homero Lotito, do Reference Mastering Studio, que é também responsável pela mixagem e masterização do todos os discos de Léa Freire, inclusive orquestrais e do selo musical de Léa, Maritaca Discos, que está prestes a completar 30 anos. A direção musical é do maestro Felipe Senna, que tem conduzido a maioria das orquestras que se aventuram no repertório da compositora, cheio de ritmos brasileiros.