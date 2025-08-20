Festival de Cinema VR Ambiental tem inscrições abertas

O 1º Festival VR Ambiental: Cinema e Sustentabilidade, que acontece de 6 a 9 de novembro, em Volta Redonda (RJ), exibirá documentários nacionais e internacionais, de longa, média e curta-metragem, divididos em mostras competitivas e paralelas. O evento é uma produção da Urbano Filmes, em parceria com o Ecofalante – maior festival de cinema dedicado aos temas socioambientais da América Latina –, e coprodução da Cavideo.

As inscrições de produções nacionais para a mostra competitiva principal estarão abertas de até 10 de setembro, no site www.festivalvrambiental.com.br. Podem se inscrever documentários de longa, média e curta-metragem, produzidos entre 2023 e 2025, com temática ambiental, especialmente as emergências climáticas.

Os filmes do 1º Festival VR Ambiental: Cinema e Sustentabilidade serão exibidos nas mostras Competição Nacional, Panorama Internacional e 1 Minuto Clima, dedicada a vídeos de 1 minuto feitos por estudantes de escolas, a partir de oficinas promovidas pelo festival, e da UFF de Volta Redonda.

Todas as atividades do VR Ambiental serão gratuitas e acontecerão no GACEMSS, na Biblioteca Municipal Raul de Leoni e no auditório da UFF, na Vila Santa Cecília. O festival visa a formação e capacitação do público, baseadas nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU. A data do evento foi estrategicamente escolhida por ser a véspera da COP 30, a conferência climática mais importante do mundo, que este ano acontece no Brasil, em Belém (PA).

Os curadores do 1º Festival VR Ambiental: Cinema e Sustentabilidade são Andrea Cals, curadora, produtora e parecerista de conteúdo audiovisual; Eliane Pessoa Omena, bióloga marinha, doutora em Ecologia e consultora ambiental; e Saulo França Rosa, produtore curador do festival Ecofalante.