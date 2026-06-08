“Cyclone”, de Flávia Castro, estreia no Canal Brasil

O Canal Brasil exibe, dia 9 de junho, às 22h, o longa-metragem inédito “Cyclone”, dirigido por Flávia Castro. Baseado na história da dramaturga Maria de Lourdes Castro Pontes, ou “Miss Cyclone”, o roteiro de Rita Piffer é uma viagem a São Paulo em 1919, onde a operária aspirante a dramaturga Dayse (Luiza Mariani) faz de tudo para realizar seu sonho de viver do teatro em Paris.

Com Eduardo Moscovis, Karine Teles, Luiza Mariani, Luciana Paes, Magali Biff, Ricardo Teodoro e Marat Descartes, “Cyclone” é um filme sobre o tempo e as suas normas, sobre uma mulher que corre para seguir um rumo próprio, quando todos parecem não querer desafiar histórias já contadas.

A protagonista mora em um cortiço ao lado da irmã (Luciana Paes), com quem divide a jornada de datilógrafa no jornal “A Plebe”. Após o trabalho, Dayse se encaminha para o teatro, onde mantém um romance escondido com o famoso autor teatral e diretor Heitor Gamba (Du Moscovis), e, assim, é capaz de viver a maior de suas paixões, a escrita.

Dayse é selecionada para um curso de dramaturgia na França e não mede esforços para chegar até lá. Em uma consulta médica, descobre uma gravidez indesejada que pode estragar por completo o sonho – que nunca esteve tão perto de alcançar. Uma mulher de espírito livre, então se vê presa às normas e condutas de seu tempo, incapaz de se libertar das convenções sociais que vêm com o peso de ser uma mulher.

“Cyclone” foi selecionado para o Festival do Rio 2025, Mostra Internacional de Cinema de São Paulo 2025, Shanghai International Film Festival 2025 e Mostra CineRebels, no Festival de Munique 2025. O longa foi reconhecido também no Fest Aruanda 2025, indicado para os prêmios de Melhor Filme, Melhor Atriz (Luiza Mariani), Melhor Direção de Arte, Melhor Som, Melhor Trilha Sonora e Melhor Figurino, além do Los Angeles Brazilian Film Festival 2025, indicado nas categorias de Melhor Maquiagem e Melhor Figurino.