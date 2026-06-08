Longa de animação pernambucano participa do Festival Internacional de Cinema de Xangai, na China

O longa-metragem de animação “Amadeo e o Hipotético Mundo Novo”, codirigido pela recifense Brenda Lígia e produzido em Pernambuco, terá sua estreia mundial na 28ª edição do Festival Internacional de Cinema de Xangai, na China.

A primeira exibição pública do longa está marcada para o dia 15 de junho, e contará com a presença da diretora Brenda Lígia e do diretor de animação Everton Amorim, que representarão o filme no evento. Considerado um dos mais importantes festivais de cinema da Ásia, o Festival Internacional de Cinema de Xangai acontece entre os dias 12 e 21 de junho e reúne produções de diferentes países.

Com coprodução da Sagui Studio e Refúgio Onírico, sediadas em Caruaru, o filme leva ao circuito internacional o trabalho de artistas e produtores do Agreste que tiveram participação decisiva na construção visual e técnica da obra.

Fundada em 2023 por Maddu Cavalcante, Gabriel Vieira e Everton Amorim, a Sagui é hoje o único estúdio especializado em animação para cinema em atividade no Agreste pernambucano. Com atuação em animação 2D e 3D, a produtora desenvolve projetos autorais inspirados pela cultura popular brasileira e pelas vivências nordestinas.

A trama de “Amadeo e o Hipotético Mundo Novo” apresenta uma releitura fantástica do Brasil do século XIX. O protagonista Amadeo é um jovem africano que, em uma versão alternativa da história, inventa a fotografia antes dos europeus. No Brasil de 1830, ele utiliza sua criação para ajudar pessoas escravizadas a conquistar a liberdade.

Além da direção, Brenda Lígia também integra o elenco de vozes do longa. A cineasta dá vida à personagem Zuza, integrante de uma trupe de artistas itinerantes conhecida como Teatro dos Maquiados, que acolhe Amadeo ao chegar ao Brasil. O elenco reúne ainda Sérgio Menezes, Paolla Oliveira, Antonio Fagundes, Mateus Solano, Naruna Costa, Edmilson Filho, Tiago Abravanel, Adriana Lessa e Igor Cotrim.

A produção conta também com participações de Dexter 8 Anjo, que interpreta o personagem Jão, e do jovem Raul Miguel Pinheiro, filho de Brenda Lígia, responsável por dar voz ao protagonista durante a infância. O filme traz ainda uma das últimas atuações da consagrada atriz Léa Garcia, referência histórica do cinema e da televisão brasileira.

Com distribuição da Downtown Filmes, o longa é uma produção da Felistoque Cinema realizada em coprodução com Refúgio Onírico, Sagui Studio, Sol de Barros, Assum, Felistoque Filmes, Flying Frames, Guarnicê Produções e Dream Box. O projeto conta ainda com patrocínio do BNDES e apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, com realização viabilizada pela Lei Paulo Gustavo e pelo Ministério da Cultura.