“Resta Um”, de Fernando Ceylão, vence o 30º Cine PE

Foto © Felipe Souto Maior

A 30ª edição do Cine PE chegou ao fim na noite deste domingo (7), encerrando uma semana histórica para o audiovisual brasileiro. Finalizada poucos dias após o falecimento de seu idealizador, Alfredo Bertini, a edição de 2026 foi marcada por uma mobilização coletiva para que o festival acontecesse da forma como ele sempre desejou. Para Sandra Bertini, diretora do festival, a realização desta edição só foi possível graças à rede de afeto construída por Alfredo ao longo de sua trajetória.

Fabiano Gullane, da Gullane Entretenimento, recebeu a Calunga Dourada em reconhecimento à contribuição da produtora para o fortalecimento do cinema nacional.

Na Mostra Competitiva de Longas-Metragens, o grande vencedor foi “Resta Um”, de Fernando Ceylão (GO/RJ), que conquistou a Calunga de Melhor Filme pelo Júri Oficial. O longa também recebeu os prêmios de Melhor Roteiro, Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Atriz Coadjuvante.

O prêmio de Melhor Direção ficou com Eliza Capai, por “A Fabulosa Máquina do Tempo” (RJ), filme que também recebeu as Calungas de Melhor Trilha Sonora, Melhor Atriz e foi escolhido pela Abraccine como Melhor Longa-Metragem da edição.

Na Mostra Competitiva de Curtas-Metragens Nacionais, o destaque foi “Os Arcos Dourados de Olinda”, de Douglas Henrique (PE), vencedor da Calunga de Melhor Filme, além dos prêmios de Melhor Roteiro e Melhor Montagem.

Já na Mostra Competitiva de Curtas Pernambucanos, o grande vencedor foi “Os Urso e Nós”, de Maria Acselrad, que conquistou os prêmios de Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Edição de Som, Melhor Trilha Sonora e também o Prêmio Especial do Público.

Confia os premiados:

LONGAS METRAGENS

Filme: “Resta Um”, De Fernando Ceylão, de Goiás e Rio de janeiro

Prêmio Especial do Público: “Mapas”, de Rafael Lobo

Diretor: Eliza Capai, pelo filme “A Fabulosa Máquina do Tempo”, do Rio de Janeiro

Roteiro: Fernando Ceylão, pelo filme “Resta Um”, de Goiás e Rio de Janeiro

Fotografia: Emília Silberstein, pelo filme “Mapas”, do Distrito Federal

Montagem: Rafael Lobo e Tainá Menezes, pelo filme “Mapas”, do Distrito Federal

Edição de Som: Olivia Hernandez, pelo filme “Mapas”, do Distrito Federal

Direção de Arte: Débora Padial e Laís Vieira, pelo filme “Doutor Monstro”, do Paraná e São Paulo

Trilha Sonora: Décio 7, pelo filme “A Fabulosa Máquina do Tempo”, do Rio de Janeiro

Ator: Caíque Copque, pelo filme “Mapas”, do Distrito Federal

Atriz: O coletivo de atrizes do filme “A Fabulosa Máquina do Tempo”, do Rio de Janeiro

Ator Coadjuvante: Ítalo Martins, pelo filme “Resta Um”, de Goiás e do Rio de Janeiro

Atriz Coadjuvante: Perla Carvalho, pelo filme “Resta Um”, de Goiás e do Rio de Janeiro

MOSTRA PERNAMBUCO

Filme: “Os Ursos e Nós”, de Maria Acselrad

Prêmio Especial do Público: “Magritte”, de Tom Nogueira

Direção: Maria Acselrad, pelo filme “Os Ursos e Nós”

Roteiro: Eduardo Santiago, pelo filme “Velha Roupa Colorida”

Fotografia: Willian Tenório, pelo filme “Salam”

Montagem: Rafaela Albuquerque e Williian Tenório, pelo filme “Salam”

Edição de Som: Felipe Peixoto, pelo filme “Os Ursos e Nós”

Direção de Arte: Andrew Gladson e Eduardo Padrão, pelo filme “Medo Monstro”

Trilha Sonora: Sérgio Godoy, pelo filme “Os Ursos e Nós”

Ator: Beto Aragão pelo filme “Velha Roupa Colorida”

Atriz: o júri da mostra de curta-metragens pernambucanos decidiu declarar deserta a categoria de melhor atriz.

MOSTRA NACIONAL

Filme: “Os Arcos Dourados de Olinda”, de Douglas Henrique, de Pernambuco

Prêmio Especial do Público: “Mercado Central”, de Tássia Dhur

Direção: Daniel Jaber e Lu Damasceno, pelo filme “João-de-Barro”, de Minas Gerais

Roteiro: Arnon Hochman e Douglas Henrique, pelo filme “Os Arcos Dourados de Olinda”, de Pernambuco

Fotografia: Danilo Rosa, pelo filme “Mercado Central”, do Maranhão

Montagem: Douglas Henrique, pelo filme “Os Arcos Dourados de Olinda”, de Pernambuco

Edição de Som: Jonts Ferreira, pelo filme “O véu”, do Rio Grande do Sul

Direção de Arte: Neila Albertina, pelo filme “Mercado Central”, do Maranhão

Trilha Sonora: Heitor Martins Oliveira, pelo filme “Da Aldeia à Universidade”, do Tocantins

Ator: Daniel Jaber, pelo filme “João-de-Barro”, de Minas Gerais

Atriz: Gleide Firmino, pelo filme “Via Sacra”, do Distrito Federal

RESULTADO ABRACCINE

Melhor Longa-Metragem: “A Fabulosa Máquina do Tempo”, de Eliza Capai, do Rio de Janeiro

Melhor Curta-Metragem: “Mercado Central”, de Tássia Dhur, do Maranhão