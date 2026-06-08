“Resta Um”, de Fernando Ceylão, vence o 30º Cine PE
Foto © Felipe Souto Maior
A 30ª edição do Cine PE chegou ao fim na noite deste domingo (7), encerrando uma semana histórica para o audiovisual brasileiro. Finalizada poucos dias após o falecimento de seu idealizador, Alfredo Bertini, a edição de 2026 foi marcada por uma mobilização coletiva para que o festival acontecesse da forma como ele sempre desejou. Para Sandra Bertini, diretora do festival, a realização desta edição só foi possível graças à rede de afeto construída por Alfredo ao longo de sua trajetória.
Fabiano Gullane, da Gullane Entretenimento, recebeu a Calunga Dourada em reconhecimento à contribuição da produtora para o fortalecimento do cinema nacional.
Na Mostra Competitiva de Longas-Metragens, o grande vencedor foi “Resta Um”, de Fernando Ceylão (GO/RJ), que conquistou a Calunga de Melhor Filme pelo Júri Oficial. O longa também recebeu os prêmios de Melhor Roteiro, Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Atriz Coadjuvante.
O prêmio de Melhor Direção ficou com Eliza Capai, por “A Fabulosa Máquina do Tempo” (RJ), filme que também recebeu as Calungas de Melhor Trilha Sonora, Melhor Atriz e foi escolhido pela Abraccine como Melhor Longa-Metragem da edição.
Na Mostra Competitiva de Curtas-Metragens Nacionais, o destaque foi “Os Arcos Dourados de Olinda”, de Douglas Henrique (PE), vencedor da Calunga de Melhor Filme, além dos prêmios de Melhor Roteiro e Melhor Montagem.
Já na Mostra Competitiva de Curtas Pernambucanos, o grande vencedor foi “Os Urso e Nós”, de Maria Acselrad, que conquistou os prêmios de Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Edição de Som, Melhor Trilha Sonora e também o Prêmio Especial do Público.
Confia os premiados:
LONGAS METRAGENS
Filme: “Resta Um”, De Fernando Ceylão, de Goiás e Rio de janeiro
Prêmio Especial do Público: “Mapas”, de Rafael Lobo
Diretor: Eliza Capai, pelo filme “A Fabulosa Máquina do Tempo”, do Rio de Janeiro
Roteiro: Fernando Ceylão, pelo filme “Resta Um”, de Goiás e Rio de Janeiro
Fotografia: Emília Silberstein, pelo filme “Mapas”, do Distrito Federal
Montagem: Rafael Lobo e Tainá Menezes, pelo filme “Mapas”, do Distrito Federal
Edição de Som: Olivia Hernandez, pelo filme “Mapas”, do Distrito Federal
Direção de Arte: Débora Padial e Laís Vieira, pelo filme “Doutor Monstro”, do Paraná e São Paulo
Trilha Sonora: Décio 7, pelo filme “A Fabulosa Máquina do Tempo”, do Rio de Janeiro
Ator: Caíque Copque, pelo filme “Mapas”, do Distrito Federal
Atriz: O coletivo de atrizes do filme “A Fabulosa Máquina do Tempo”, do Rio de Janeiro
Ator Coadjuvante: Ítalo Martins, pelo filme “Resta Um”, de Goiás e do Rio de Janeiro
Atriz Coadjuvante: Perla Carvalho, pelo filme “Resta Um”, de Goiás e do Rio de Janeiro
MOSTRA PERNAMBUCO
Filme: “Os Ursos e Nós”, de Maria Acselrad
Prêmio Especial do Público: “Magritte”, de Tom Nogueira
Direção: Maria Acselrad, pelo filme “Os Ursos e Nós”
Roteiro: Eduardo Santiago, pelo filme “Velha Roupa Colorida”
Fotografia: Willian Tenório, pelo filme “Salam”
Montagem: Rafaela Albuquerque e Williian Tenório, pelo filme “Salam”
Edição de Som: Felipe Peixoto, pelo filme “Os Ursos e Nós”
Direção de Arte: Andrew Gladson e Eduardo Padrão, pelo filme “Medo Monstro”
Trilha Sonora: Sérgio Godoy, pelo filme “Os Ursos e Nós”
Ator: Beto Aragão pelo filme “Velha Roupa Colorida”
Atriz: o júri da mostra de curta-metragens pernambucanos decidiu declarar deserta a categoria de melhor atriz.
MOSTRA NACIONAL
Filme: “Os Arcos Dourados de Olinda”, de Douglas Henrique, de Pernambuco
Prêmio Especial do Público: “Mercado Central”, de Tássia Dhur
Direção: Daniel Jaber e Lu Damasceno, pelo filme “João-de-Barro”, de Minas Gerais
Roteiro: Arnon Hochman e Douglas Henrique, pelo filme “Os Arcos Dourados de Olinda”, de Pernambuco
Fotografia: Danilo Rosa, pelo filme “Mercado Central”, do Maranhão
Montagem: Douglas Henrique, pelo filme “Os Arcos Dourados de Olinda”, de Pernambuco
Edição de Som: Jonts Ferreira, pelo filme “O véu”, do Rio Grande do Sul
Direção de Arte: Neila Albertina, pelo filme “Mercado Central”, do Maranhão
Trilha Sonora: Heitor Martins Oliveira, pelo filme “Da Aldeia à Universidade”, do Tocantins
Ator: Daniel Jaber, pelo filme “João-de-Barro”, de Minas Gerais
Atriz: Gleide Firmino, pelo filme “Via Sacra”, do Distrito Federal
RESULTADO ABRACCINE
Melhor Longa-Metragem: “A Fabulosa Máquina do Tempo”, de Eliza Capai, do Rio de Janeiro
Melhor Curta-Metragem: “Mercado Central”, de Tássia Dhur, do Maranhão
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