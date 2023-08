“As Oito Montanhas”, premiado em Cannes e detentor do David di Donatello, chega ao circuito brasileiro

Por Maria do Rosário Caetano

“As Oito Montanhas”, produção ítalo-belgo-francesa, dirigida por Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersh, vencedor de quatro estatuetas (incluindo melhor filme) no David di Donatello, o “Oscar italiano”, chega nessa quinta-feira, 31 de agosto, aos cinemas brasileiros.

O triunfo de “As Oito Montanhas” na noite dos troféus Donatello, em maio último, causou surpresa por dupla razão. Primeiro, porque derrotou o franco favorito, “Noite Externa”, do mestre peninsular Marco Bellocchio, recordista de indicações (18 contra 14). Segundo, porque o filme fora indicado ao Oscar de melhor produção internacional pela Bélgica, país natal da dupla de realizadores.

Basta assistir “As Oito Montanhas”, que estreou em Cannes 2022 (e lá conquistou o Prêmio do Júri), para concluirmos que ele é profundamente italiano. Foi realizado na Península (na belíssima região do Vale de Aosta), a partir de romance homônimo, escrito por Paolo Cognetti (Prêmio Strega, traduzido no Brasil pela Intrínseca). Além do mais, é falado no idioma de Dante Alighieri e protagonizado por atores nascidos na terra de Rosselini. Caso do jovem astro Luca Marinelli, premiado com a Copa Volpi de melhor interpretação por “Martin Eden”, em Veneza 2019. Com ele contracena o carismático Alessandro Borghi. E ótimos intérpretes como Filippo Timi, Elena Lietti e Elizabeth Mazzulo.

O filme conta, com vagar, mas sem nenhum momento de tédio, a história de dois garotos, que se conheceram em temporada de férias na montanha. A amizade entre eles, sincera e profunda, se fortalecerá nas constantes viagens do menino Pietro (na fase adulta interpretado por Luca Martinelli), ao vilarejo plantado aos pés dos Alpes, onde vive Bruno (Alessandro Borghi, quando adulto).

O local, de imensa beleza, é marcado por inverno rigoroso, que cobre com densas camadas de neve a onipresente montanha. Durante 40 dos 147 minutos do filme, veremos os dois amigos no final da infância e na pós-adolescência.

Chegará, porém, a hora em que se afastarão, pois o citadino Pietro (“Beria”, “pedra” no dialeto valdostano de Bruno) deixará de visitar, durante suas férias, o Vale de Aosta, situado no norte da Itália (fronteira com a Suíça e França). E romperá com o pai, montanhista apaixonado, que o levava a arriscadas incursões pelos gelados picos alpinos.

A morte do pai levará Pietro, já homem feito, de regresso ao montanhoso vilarejo. Afinal, a casa familiar, erguida à beira de um belo lago, abandonada e em ruínas, lhe coubera como herança. A volta ao paraíso de tempos passados, permitirá que ele reate a amizade com o montanhês Bruno. Que, por sua vez, herdara ofício (de pedreiro) de seu pai ausente, pois este andara, como operário da construção civil, trabalhando na Suíça e Áustria. Os dons de Bruno para a construção de moradias é notável.

Esse fiapo de história, que parece, mais uma vez, antagonizar o homem da cidade (Pietro tem boa formação escolar e vocação literária) ao homem do campo (ou da montanha bruta e isolada), não percorrerá caminhos previsíveis. Por sorte, a longa narrativa irá muito além dessa antítese.

Bruno será visto como um homem aferrado à terra e aos desafios da montanha, da qual nunca se afastou. Pietro se construirá como um ser mais complexo e sem rumo. Vive de pequenos empregos, não sabe bem o quer, põe em dúvida sua vocação literária, não consegue fincar raízes. Do pai, com quem rompera, guarda lembranças pouco amigáveis (muito bem representadas na mais aflitiva sequência do filme – as energias de Pietro são bloqueadas, quando ele se depara com larga fenda, obstáculo que o impedirá de chegar ao cume do pico nevado). Este momento, o único de apavorante suspense da narrativa, é construído com muita habilidade e força.

As inquietações de Pietro o levarão até as montanhas geladas do Nepal, na Ásia, onde conhecerá Asmi (Surakysha Panta). Bruno continuará dedicado à sua vida rústica no Vale de Aosta. Mas sem conseguir estabelecer afetos duradouros. Nem com a companheira Lara (Elizabetta Mazzulo), mãe de sua única filha. Como o amigo Pietro, ele não guarda boas lembranças do pai, nem dos tios que o criaram.

O filme dirigido pela dupla belga poderá inquietar os detratores de narrativas fascinadas por ambientes naturais e selvagens, tratados de forma quase panteísta. Sua arrebatadora beleza (a fotogenia do Vale de Aosta é um espanto) pode parecer contemplativa em demasia. E 2h27’ poderiam, para os amantes de filmes vertiginosos, ser melhor consumidos com mais ação e suspense. Afinal, a ambientação se dá em paisagem propícia ao perigo. Esta, porém, não é a proposta do romancista Paolo Cognetti (que realmente cultiva sua casa na montanha gelada), traduzido em 30 países, nem dos roteiristas e diretores Groeningen e Vandermeersh. Juntos, os três quiseram realizar um tributo à amizade. Foi o que fizeram.

As Oito Montanhas

Itália, Bélgica, França, 2022, 147 minutos

Direção: Félix von Groeningen e Charlotte Vandermeersh

Elenco: Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo Timi, Elena Lietti, Elizabeth Mazzulo, Suraksfhya Panta, Lupo Barbiero, Cristiano Sassella

Roteiro: Paolo Cognetti, Charlotte Vandermeersh e Félix van Groeningen Fotografia: Ruben Inpens

Montagem: Nico Leunen

Distribuição: Imovision