Festival Sesc Melhores Filmes anuncia os premiados de sua 50ª edição

Foto: “Retratos Fantasmas”, de Kleber Mendonça Filho

O Festival Sesc Melhores Filmesanunciou nesta quarta-feira, dia 3, em cerimônia apresentada por Fabricio Boliveira, os premiados de 2023. O evento premia filmes nacionais e internacionais, com votos do público e da crítica especializada.

Todos os títulos premiados terão pelo menos uma exibição durante o Melhores, no CineSesc, com ingressos a R$ 10,00.

Conheça os vencedores:

Prêmio da Crítica

MELHOR FILME NACIONAL – Mato Seco em Chamas, de Joana Pimenta e Adirley Queirós

MELHOR DIREÇÃO NACIONAL – Kleber Mendonça Filho, de Retratos Fantasmas

MELHOR DOCUMENTÁRIO – Retratos Fantasmas, de Kleber Mendonça Filho

MELHOR ROTEIRO – Carolina Markowicz, de Pedágio

MELHOR ATRIZ NACIONAL – Vera Holtz, de Tia Virgínia

MELHOR ATOR NACIONAL – Ailton Graça, de Mussum, O Filmis

MELHOR FOTOGRAFIA – Joana Pimenta, de Mato Seco em Chamas

MELHOR DIREÇÃO DE ARTE – Ana Mara Abreu, de Tia Virgínia

MELHOR FILME ESTRANGEIRO – Assassinos da Lua das Flores, de Martin Scorsese

MELHOR DIREÇÃO ESTRANGEIRA – Martin Scorsese, de Assassinos da Lua das Flores

MELHOR ATRIZ ESTRANGEIRA – Lily Gladstone, Assassinos da Lua das Flores

MELHOR ATOR ESTRANGEIRO – Cillian Murphy, de Oppenheimer

Prêmio do Público

MELHOR FILME NACIONAL – Retratos Fantasmas, de Kleber Mendonça Filho

MELHOR DOCUMENTÁRIO – Retratos Fantasmas, de Kleber Mendonça Filho

MELHOR DIREÇÃO NACIONAL – Kleber Mendonça Filho, de Retratos Fantasmas

MELHOR ROTEIRO – Lusa Silvestre e Mikael de Albuquerque, de O Sequestro do Voo 375

MELHOR ATRIZ NACIONAL – Vera Holtz, de Tia Virgínia

MELHOR ATOR NACIONAL – Ailton Graça, de Mussum, O Filmis

MELHOR FOTOGRAFIA – Rhebling Junior, de O Sequestro do Voo 375

MELHOR DIREÇÃO DE ARTE – Juliana Lobo e Thales Junqueira, de Meu Nome É Gal

MELHOR DIREÇÃO ESTRANGEIRA – Greta Gerwig, de Barbie

MELHOR FILME ESTRANGEIRO – Barbie, de Greta Gerwig

MELHOR ATRIZ ESTRANGEIRA – Cate Blanchett, de Tár

MELHOR ATOR ESTRANGEIRO – Cillian Murphy, de Oppenheimer

O Melhores segue até 24 de abril, oferecendo de forma híbrida uma programação com filmes nacionais e estrangeiros que foram destaques em 2023, além de encontros e atividades com realizadores e pensadores do cinema. Os ingressos para as sessões do festival têm valor único de R$10,00. Já as exibições da Faixa Histórica, Cine Clubinho e Sessões Especiais, com apresentação e debates, serão gratuitas, com retirada de ingresso 1h antes na bilheteria do CineSesc.

Criado em 1974, o Festival Sesc Melhores Filmesé o primeiro festival de cinema de São Paulo. Ele oferece ao público a oportunidade de ver ou rever o que passou de mais significativo pelas telas da cidade. Em 50 anos de realização, o festival já exibiu centenas de longas-metragens brasileiros e estrangeiros. Em 2010, inovou ao ser o primeiro evento do gênero a disponibilizar sua programação com recursos de acessibilidade, como audiodescrição, Libras e legendagem descritiva para assegurar a amplitude da ação do Sesc na atenção aos diversos públicos.