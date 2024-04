“Sugar”, série dirigida por Fernando Meirelles, tem estreia mundial no Apple TV+

Estrelado e produzido por Colin Farrell (“Os Banshees de Inisherin”, “Batman”, “True Detective”, “O Lagosta”), “Sugar” faz uma abordagem contemporânea e nova de um dos gêneros mais populares e importantes da história da literatura, do cinema e da televisão: a do detetive particular. Farrell estrela a série como John Sugar, um investigador particular trabalhando no caso do misterioso desaparecimento de Olivia Siegel, a adorada neta de Jonathan Siegel, lendário produtor de Hollywood. Enquanto Sugar tenta determinar o que houve com Olivia, ele traz à tona segredos da família Siegel; alguns recentes e outros enterrados há muito tempo.

“Sugar” foi criada por Mark Protosevich (“A Cela”, “Eu Sou a Lenda”, “Thor”), que também é produtor executivo. Audrey Chon (“Invasão”, “The Twilight Zone”) e Simon Kinberg (das séries de filmes “X-Men” e “Deadpool”, “Perdido em Marte”) produzem pela Genre Films, em sua segunda parceria com o Apple TV+ após o acordo de exclusividade de Kinberg, seguido de “Invasão”. Sam Catlin, Scott Greenberg (“O Culpado”) e Chip Vucelich também são produtores executivos. A série foi dirigida por Fernando Meirelles (“Cidade de Deus”, “Dois Papas”, “O Jardineiro Fiel”), que também é produtor executivo, e Adam Arkin (“The Offer”), que é coprodutor executivo.

Com oito episódios, “Sugar” tem estreias semanais até 17 de maio. O primeiro episódio vai ao ar no dia 5 de abril no Apple TV+.