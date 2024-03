Polêmicas do BBB 2024: veja os casos mais picantes da temporada (até agora)

O BBB 24 está chegando aos 02 meses de exibição e segue entregando polêmicas. Nas redes sociais só se fala em Rodriguinho BBB 2024 cancelado , expulsão de Wanessa Camargo, flerte entre Buda e Pitel… É assunto que não acaba mais.

Veja quais foram os casos mais polêmicos da edição (até agora) que está em sua 24ª temporada!

Maicon, o “tio da merenda”

Maicon, conhecido como “tio da merenda”, ficou somente quatro dias no BBB 24, mas foram suficientes para marcar a sua participação. O cozinheiro acabou gerando ranço no público por ser tachado como chato, arrogante e ter feito uma piada capacitista com o atleta paralímpico Vinicius, chamando a perna amputada do corredor de “coto”.

Falas sobre o corpo de Yasmin Brunet

No início do programa, durante conversa no quarto do líder, os participantes Nizam Hayek e o cantor Rodriguinho, fizeram comentários machistas sobre o corpo da modelo Yasmin Brunet, também participante do reality.

“Ela já foi melhor, mas está mais velha hoje. Mas o rosto dela é lindo”, disse Rodriguinho. “O rosto dela é lindo, mas acho o corpo dela meio estranho, tá ligado? A bunda dela…”, respondeu Nizam.

Tanto o representante comercial, quanto o cantor foram “cancelados” nas redes sociais.

Desistência de Vanessa Lopes

A influenciadora Vanessa Lopes desistiu do jogo por conta de problemas psicológicos. Durante o confinamento, a participante do grupo camarote teve vários episódios de confusão mental, deixando os colegas da casa e o público preocupados.

Após 02 semanas no BBB 24, Vanessa apertou o botão de desistência e em entrevista ao Fantástico, da Rede Globo, relatou que teve um quadro psicótico agudo.

Briga entre Davi, Lucas e Bin

Tudo começou quando Davi chamou Lucas de fofoqueiro e em resposta o professor disse que ele era falso. Porém, a discussão quase terminou em agressão após MC Bin Laden entrar no meio e chamar Davi de manipulador e mentiroso, por conta de o motorista ter falado para Yasmin Brunet não “andar” com eles (Lucas e Bin), ou ela sairia “queimada do programa”.

Foram minutos de trocas de acusações e xingamentos, até Isabelle chegar e impedir uma possível briga física.

Expulsão de Wanessa Camargo

Desde o início do BBB 24, Davi tem sido alvo de alguns participantes pela forma de se posicionar como jogador. Durante vários dias Wanessa pontuou que não gostava de inúmeras coisas no brother, dizendo que ele era tóxico, manipulador, maldoso e mais, inclusive chegou a discutir com o motorista.

Só que a situação piorou durante uma festa onde a cantora visivelmente embriagada acabou dando um tapa na perna de Davi enquanto ele dormia, ocasionando a própria expulsão por agressão.

Flerte de Lucas ‘Buda’ com Pitel

O flerte entre o professor e a assistente social tem dado o que falar nas redes sociais, isso porque embora Giovana Pitel viva uma relação aberta fora do programa, Lucas é casado com Camila Moura, sua parceira há quase 15 anos.

Entretanto, Buda nem imagina que quando sair da casa mais vigiada do país, estará praticamente separado, já que Camila fez uma série de publicações nos stories do Instagram falando sobre o término do casamento.