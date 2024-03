Estão abertas as inscrições para o 52º Festival de Cinema de Gramado

O Festival de Cinema de Gramado dá a largada para a sua 52ª edição, que acontece entre os dias 9 e 17 de agosto. Cineastas do Brasil já podem inscrever seus filmes para as mostras competitivas de longa-metragem brasileiro (LMB), longa-metragem documental (LMD) e curta-metragem brasileiro (CMB). As fichas estão disponíveis no site www.inscricoescinema.com.br e devem ser preenchidas e enviadas até as 23 horas e 59 minutos do dia 14 de abril. Todas as regras e critérios para participar da seleção constam no regulamento, que está disponível no site do festival (www.festivaldegramado.net).

Entre as exigências para a inscrição na competição estão critérios como a conclusão dos filmes de longa-metragem e curta-metragem a partir de maio de 2023; duração mínima de 70 minutos para longas, 50 para documentários e máxima de 20 minutos para curtas; ineditismo regional para curtas brasileiros (sem exibição pública e comercial no Rio Grande do Sul) e ineditismo nacional para longas brasileiros (sem exibição pública e comercial no Brasil).

São 14 categorias premiadas com o cobiçado Kikito para LMB, 12 para CMB e Melhor Filme para longa-metragem documental (LMD). Os vencedores da 52ª edição do maior festival de cinema ininterrupto do Brasil recebem ainda premiação em dinheiro. O total a ser entregue neste ano é de R$ 149 mil, além dos troféus e prêmios do Troféu Assembleia Legislativa – Mostra Gaúcha de Curtas, que são concedidos pelo festival e Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, e da Mostra de Longas Gaúchos, que têm regulamento próprio. O festival promove ainda Mostras Paralelas fora de competição, cuja programação é definida pela organização.

As inscrições para as mostras competitivas de longa-metragem gaúcho (LMG) e curta-metragem gaúcho (CMG) terão as datas divulgadas posteriormente.