16ª edição do In-Edit Brasil tem inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para a 16ª edição do In-Edit Brasil – Festival Internacional do Documentário Musical, que acontecerá entre os dias 12 e 23 de junho. Os interessados podem se inscrever até o dia 16 de fevereiro, e o regulamento está disponível no site oficial do festival aqui.

Serão aceitos documentários de produção (ou coprodução) brasileira que tenham a música como elemento central, não importando o gênero ou a época, nas categorias: Competição Nacional, destinada a longa metragens nacionais, Mostra Brasil, que reúne longas e médias-metragens, e Curta Um Som, destinado a filmes de até 30 minutos. Com exceção dos curtas, todos os demais filmes devem ser inéditos no circuito comercial, não podendo ter sido exibidas em salas de cinema, TV aberta ou paga, comercializadas em DVD/Blu-Ray ou disponibilizadas em serviços de streaming.

O filme vencedor da Competição Nacional receberá o prêmio “In-Edit Brasil de Melhor Documentário Musical” e será exibido no In-Edit Barcelona 2024, com a presença do diretor. Em 2023, o filme vencedor foi “Terruá Pará“, dirigido por Jorane Castro.