Curta-metragem mineiro estará na Mostra Competitiva Generation do Festival de Berlim

Foto © Nathalia Cordeiro

O curta-metragem “Lapso”, dirigido por Caroline Cavalcanti, estará na Mostra Competitiva Generation do 74º Festival Internacional de Cinema de Berlim, que acontece entre os dias 15 e 25 de fevereiro. O filme já conquistou o Prêmio Canal Brasil de Melhor Curta no 34º Festival Internacional de Curtas de São Paulo.

A trama se passa numa biblioteca e nas ruas do Centro e da periferia de Belo Horizonte, e acompanha a vida de Bel e Juliano, adolescentes que se encontram após serem detidos por atos de vandalismo e passam a cumprir medidas socioeducativas em uma biblioteca pública. Bel, que está prestes a completar 18 anos, enfrenta os desafios da comunicação em língua de sinais, enquanto Juliano é um jovem apaixonado por rap. A história se desenrola através de diários em áudio compartilhados por Juliano, nos quais ele expressa seus sentimentos, dúvidas e busca por um propósito na vida.

Caroline Cavalcanti é atriz, diretora e roteirista, conhecida por projetos como a websérie “Absurdas,” indicada a Melhor Ideia Original pelo Rio Webfest, e o curta “Tinnitus,” exibido em diversos festivais, incluindo o 45º Festival de Cinema de Guarnicê. Ela também foi vencedora do 1º Prêmio Cardume-Cabíria com o argumento “Zero Decibel”. Pessoa com deficiência auditiva, há 5 anos, a artista que também tem uma trajetória de 10 anos no teatro mineiro, tem explorado novas perspectivas e relações com o som, que se refletem em suas obras. Atualmente, está desenvolvendo seu primeiro longa.

Em “Lapso”, se conectam duas temáticas relevantes e muitas vezes sub-representadas no cinema contemporâneo: as experiências das juventudes negras e das pessoas surdas. Além de Caroline, a equipe conta com outras pessoas com deficiência auditiva: Jessé Barbosa, assistente de arte, Michelle Murta, consultora de inclusão e Libras, Hélio Alves, estagiário de produção, Thayanne Lima, atriz mirim, e a protagonista Beatriz Oliveira.