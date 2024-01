Filme “Casa Vazia” estreia no Canal Brasil

O Canal Brasil exibe o inédito “Casa Vazia” na próxima quarta, dia 10, às 21h. Dirigido por Giovani Borba, o filme conta a história de Raúl, um trabalhador do campo desempregado que vive no extremo sul do Brasil. O longa ganhou cinco prêmios na Mostra Gaúcha do Festival de Gramado de 2022, além do Troféu Redentor de melhor fotografia para o cearense Ivo Lopes Araújo no Festival do Rio de 2021.

Em “Casa Vazia”, Raul, personagem vivido por Hugo Noguera, mora em uma casa isolada na região do Pampa. Depois de perder seu emprego e ter dificuldades financeiras, se junta a outros peões e começa a se envolver com roubo de gado. Um dia, ao voltar para casa de madrugada, se depara com ela vazia, sem sua mulher e seus filhos.