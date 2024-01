Caixa Cultural Curitiba apresenta a mostra Mulheres no Cinema do Leste Europeu

A Caixa Cultural Curitiba recebe, na segunda semana de janeiro, a mostra Mulheres no Cinema do Leste Europeu, uma iniciativa inédita no Brasil, que traz ao público 21 filmes realizados por 13 diretoras de 8 diferentes países da Europa Oriental, além de uma série de palestras e painéis de discussão. O evento será realizado de 9 e 14 de janeiro, no Teatro da Caixa Cultural, com ingressos a preços populares – R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada).

Durante seis dias, quem passar pela mostra terá uma oportunidade diferenciada de conhecer e apreciar produções cinematográficas que vão compor um rico mosaico cultural, social, histórico e temático do Leste Europeu, a partir do olhar e da sensibilidade de suas realizadoras.

A curadoria priorizou filmes que refletissem sobre a história da Europa do Leste na segunda metade do século XX, a partir do olhar feminino e que abordassem temas ligados de maneira intrínseca ao universo feminino.

A programação inclui 19 longas-metragens de ficção e 2 documentários de países como Polônia, Ucrânia, Rússia, Hungria, Bósnia e Herzegovina, Armênia e Geórgia. Alguns dos filmes foram realizados na URSS e na Tchecoslováquia, países que hoje já não existem mais.

Os títulos selecionados englobam um período abrangente de 9 décadas da cinematografia de diversos países do Leste Europeu. Muitos deles refletem os períodos e quem foram realizados, com notável importância histórica. Um exemplo é “Sapatos Rasgados” (foto), de Margarita Bárskaia (URSS, 1933), primeiro filme falado a usar vozes de crianças. Seu enredo relata a vida dos filhos dos trabalhadores alemães nos anos que antecederam a ascensão do fascismo.

Realizado em 1948, “A Última Etapa” foi o primeiro filme rodado dentro de um campo de concentração (Auschwitz), por uma realizadora que passou anos de sua vida naquele local e sobreviveu aos horrores que vivenciou. É baseado nas experiências pessoais da própria cineasta, a polonesa Wanda Jakubowska, em uma das primeiras iniciativas cinematográficas para descrever o holocausto.

Há mais longas-metragens na programação que abordam histórias relacionadas a conflitos armados, mostrando a sensibilidade feminina para tratar de temas ásperos. São histórias que podem apresentar uma piloto de caças que passa a ter uma vida pacata como diretora de um colégio, mas alimenta o sonho de voltar a voar (em “Asas”, de Larissa Shepitko); uma mãe solteira em Sarajevo que criou a filha com uma história fantasiosa de que seu pai seria um herói de guerra, até que se vê em dúvida sobre contar a verdade diante de uma situação (“Em Segredo”, de Jasmila Zbanic); ou uma reflexão sobre o ciclo de guerra e paz da humanidade (“Esta Chuva Nunca Vai Parar”, de Alina Gorlova), entre outras produções.

Temáticas femininas ou o olhar feminino diante de determinados temas dão o tom em boa parte dos filmes. Em especial nos trabalhos selecionados da húngara Márta Mészáros, prolífica cineasta em atividade até os dias atuais, com cerca de 70 anos no cinema e quase o mesmo número de obras realizadas. A mostra traz 6 de seus filmes, que abordam histórias de mulheres em busca de realizações pessoais. Entre eles está “Adoção”, primeiro filme dirigido por uma mulher a ganhar o Urso de Ouro no Festival de Cinema de Berlim. A programação inclui sua trilogia autobiográfica “Diário”, que traça a jornada da jovem órfã Juli (alter ego da diretora) durante o conturbado período de pós-guerra na Hungria.

A diretora Larissa Shepitko terá 3 filmes na programação, incluindo seu último trabalho “A Despedida”, em que a diretora faleceu durante sua realização, e que foi finalizado por seu marido, o cineasta Elem Klímov. Maria Saakyan, da Armênia, contará com dois de seus trabalhos, ”O Farol” e “Essa Não Sou Eu”, filmes reflexivos que envolvem o público ao tratar de família, êxodo e emoções geradas por mudanças na vida. Alguns destes temas também estão presentes em “Nossa Infância em Tbilissi”, da georgiana Teona Mghvdeladze Grenade, que apresenta a história de uma família em 1990, que enfrenta mudanças provocadas na república da Geórgia após o fim da URSS.

A mostra conta ainda com produções dirigidas por Vera Chytilova (Tchecoslováquia), Kira Muratova (Ucrânia), Ildikó Enyedi (Hungria), Natália Meshanínova (Rússia) e Hanna Polak (Polônia).

Mostra Mulheres no Cinema do Leste Europeu

Data: 9 a 14 de janeiro

Local: Caixa Cultural Curitiba – Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro (Curitiba-PR) – (41) 4501-8722

Classificação indicativa: de livre até 16 anos, de acordo com cada filme

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada para mulheres, estudantes, professores, funcionários e clientes Caixa, pessoas acima de 60 anos) à venda na bilheteria do local, de terça a sábado, das 10h às 20h e nos domingos das 10h às 20h

Capacidade: 125 pessoas

Acesso para pessoas com deficiência