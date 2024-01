“Príncipe Lu e a Lenda do Dragão” terá sessões especiais de pré-estreia

Próximo lançamento de Luccas Neto para o cinema, “Príncipe Lu e a Lenda do Dragão” terá sessões especiais de pré-estreias pagas com a presença de Luccas Neto e Gi Alparone. Nos dias 13 e 14 de janeiro, as exibições acontecem nos cinemas do Rio de Janeiro. Em São Paulo, as pré-estreias serão nos dias 16 e 17. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site https://www.movieid.com/principe_lu. O longa estreia no circuito comercial no dia 25 de janeiro.

O filme apresenta o brincalhão Príncipe Lu, um jovem que vai precisar enfrentar inimigos perigosos para salvar seu reino. Com direção de Leandro Neri, que também assina o roteiro ao lado de Paulo Halm e Luccas Neto, o longa medieval terá cenas grandiosas de batalhas, efeitos especiais e figurinos, caracterização e direção de arte de época. A produção da Luccas Toon e Take4Content, com distribuição da H2O Films, tem participação especial de Renato Aragão e Zezé Motta.

Herdeiro do trono do Reino de Lucebra, o Príncipe Lu vive sem preocupações pregando peças em seus familiares e amigos. Porém, reza a lenda que, quando completar 18 anos, ele irá enfrentar o misterioso Dragão da Maldade e salvar o povo da Terra Média. Apesar da profecia, ele não acredita no perigo iminente e prefere “troslar” a irmã, a Princesa Encantada (Gi Alparone), e todos que trabalham no palácio.

Após uma tragédia, o príncipe vai precisar amadurecer para proteger sua família e súditos de inimigos assustadores. Para isso, precisa encontrar a recém-desaparecida Espada Alada. Ele contará com a ajuda da irmã, da Feiticeira Real (Zezé Motta), dona de grandes poderes místicos, da misteriosa Guerreira Mascarada e do lendário Mestre dos Mestres (Renato Aragão).