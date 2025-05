“Trilha Sonora para um Golpe de Estado” estreia no Sesc Digital

A partir de quinta-feira, 29/05, a plataforma Sesc Digital recebe em sua programação cinco novos títulos, entre eles, o documentário “Trilha Sonora para um Golpe de Estado” (foto), dirigido por Johan Grimonprez, vencedor do Prêmio Especial do Júri de Inovação Cinematográfica no Festival de Sundance 2024 e indicado ao Oscar de Melhor Documentário em 2025. Jazz e descolonização se entrelaçam nessa montanha-russa que reescreve o episódio da Guerra Fria que levou os músicos Abbey Lincoln e Max Roach a invadir o Conselho de Segurança da ONU em protesto contra o assassinato de Patrice Lumumba.

Um dos mais recentes filmes do cineasta sul-coreano Hong Sang-soo, “As Aventuras de uma Francesa na Coreia”, foi vencedor do Urso de Prata do Grande Prêmio do Júri no Festival de Berlim em 2024. Na trama, uma francesa, que costumava tocar flauta em um parque, supera suas dificuldades financeiras ensinando francês a duas mulheres na Coreia do Sul. Ela encontra conforto deitando-se em pedras e recorre ao makgeolli — vinho de arroz típico da Coreia — para se sentir bem. O longa é estrelado pela consagrada atriz francesa Isabelle Huppert.

O drama italiano “Mia Madre”, de Nanni Moretti, conta a história de Margherita, uma diretora de cinema que está prestes a iniciar as filmagens de seu novo longa-metragem, que será protagonizado pelo astro internacional Barry Hughins. Paralelamente, ela precisa lidar com vários problemas em sua vida pessoal, como o fim de um relacionamento e a doença de sua mãe, que está internada no hospital. O longa venceu o Prêmio Ecumênico do Júri no Festival de Cannes e foi eleito melhor filme pela revista Cahiers du Cinéma em 2015.

Completando 50 anos de lançamento em 2025, o documentário “Grey Gardens” estreia em versão restaurada na plataforma Sesc Digital. Em uma mansão decadente nos Hamptons, em Nova York, vivem Big e Little Edie Beale, mãe e filha, abandonadas da alta sociedade e parentes reclusas de Jackie Onassis, viúva de John F. Kennedy e ex-primeira-dama dos EUA. Dirigido pelos irmãos Albert e David Maysles e codirigida por Ellen Hovde e Muffie Meyer, a produção é um retrato íntimo impressionante sobre isolamento, sonhos, paixões e cultura, assim como sobre uma complexa relação entre mãe e filha.

Por fim, estreia a ficção brasileira “Aa Duas Irenes”, primeiro longa-metragem de Fabio Meira, que estreou no Festival de Berlim em 2017. Na trama, Irene de 13 anos descobre que o pai tem uma segunda família e outra filha de sua mesma idade, também chamada Irene. Sem que ninguém saiba, ela se arrisca para conhecer a menina e acaba descobrindo uma Irene completamente diferente dela. O filme venceu quatro Kikito’s no Festival de Gramado: Melhor Ator Coadjuvante (Marco Ricca), Melhor Roteiro (Fabio Meira), Melhor Direção de Arte (Fernanda Carlucci) e o Prêmio da Crítica.

O serviço de streaming gratuito do Sesc São Paulo pode ser acessado em todo o país, pelo site ou por meio do aplicativo Sesc Digital, disponível para download nas lojas Google Play e App Store.