ECM+LAB especial Ibero-América seleciona 26 projetos

O 9º Encontro de Coprodução do Mercosul – ECM+LAB especial Ibero-América anunciou os 26 projetos selecionados para sua edição 2025. O evento, que integra a programação do 29º Festival Internacional de Cinema Audiovisual Mercosul (FAM), contará com representantes de 12 países e será realizado em duas etapas: o LAB On-line, que abre no dia 3 de junho, e a fase Presencial de Mercado, de 4 a 10 de setembro, em Florianópolis.

Focado na integração entre produtoras e players do setor audiovisual, o ECM+LAB promove coproduções, estratégias de desenvolvimento, distribuição e negócios internacionais, com destaque, este ano, para a presença de projetos da Península Ibérica – Portugal e Espanha – além da América do Sul.

A diversidade regional e temática se manteve forte nesta edição. Entre os 97 inscritos de 19 países, foram selecionados 20 longas-metragens, 4 séries de ficção, 1 série híbrida (ficção e documentário) e 1 animação. Do total, 12 projetos participam da etapa LAB com Bolsa Ibermedia e 14 na modalidade Negocial presencial.

Juntos, os 26 projetos selecionados somam quase 20 milhões de dólares em orçamento (USD 19.929.690,79). Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru, Equador, Espanha, França, Portugal, Uruguai e Venezuela estão entre os países selecionados.

A pluralidade de temas é também um dos destaques desta edição. As obras abordam questões como memória e justiça histórica, identidade e resistência cultural, violência de gênero e LGBTQIAP+, repressão política e ditadura. A representatividade também aumentou: 12 projetos são dirigidos por mulheres, 6 por pessoas negras ou pardas, 6 por realizadores LGBTQIAP+, 1 por indígena e 7 são assinados por diretores estreantes.

Os participantes da modalidade LAB+Negocial terão acesso a laboratório, pitching e reuniões individuais (one to one). Já na modalidade Negocial, os produtores participam de pitching, reuniões e biblioteca de projetos. A etapa on-line vai de 3 de junho a 31 de julho, com consultorias nacionais e internacionais. A fase presencial será realizada durante o FAM, de 4 a 10 de setembro, em Florianópolis.

O ECM+LAB especial Ibero-América faz parte da programação do FAM 2025 e conta com o apoio institucional da Brasil Audiovisual Independente (BRAVI) e Brazilian Content. Com apoio do Projeto Paradiso e do Programa Ibermedia. Realização Associação Cultural Panvision e Muringa Produções Audiovisuais.

Conheça os projetos selecionados:

MODALIDADE LAB (com Bolsa Ibermedia)

El prontuario de Madame Withmann | Anastasia María Benavente | Nico Videla | Cinespecie | Chile

Tudo Nosso | Carlos Pereira | Bruno Moraes | Wonder Maria Filmes | Portugal

Adiós a mi padre | Juan Sebastian Hinestroza | Jhonny Hendrix Hinetroza | La Fundación La Manada e Antorcha Films SAS | Colômbia

Wiñariy, Empezar a Crecer | Stefany Granada | Dayan Romero | Tsuru Films | Equador

Por Onde Vaz | Naruna Costa | Julia Bock | Surreal Hotel Arts | Brasil

Um Corpo para Waldirene | Luíza Zaidan e Rafael Farina | Ana Luisa Freitas, Natália Souza e Pedro Tinen | Piloto Cinema e Televisão | Brasil

Ya no pasarón los dias | Venancio Villalobos | Eduardo Venado e Mayra Espinosa Castro | La Señora Productora | México

Canceladas | Val Gomes | Jeanne Duarte | Cineviola Films | Brasil

Entre sueños y antropomorfos | Kelly Sánchez y Roberto Flores | Kelly Sánchez Villanueva | Saqras Filmes | Peru

Costa Azul | Martín Varela Andreoni | Virginia Chappe | Yguareté Cine | Uruguai

Tierra | David Muñoz | Adriana Ángel | 235 TV e Cinema Mundo | Colômbia

A Última Flor | EDSON LEMOS AKATOY | DEYSE PLÁCIDO | Restinga Filmes | Brasil

MODALIDADE NEGOCIAL

Arde un Reino | Catalina Arroyave | Jaime Guerrero | Rara Cine | Bolívia

Call Center | Martina Cruz | Sarah Fernandez Oks | Miram Producciones | Argentina

Nadia y Yo | Danisa Munguia | Nicolás Werner | Musgo Cine e El Medano Producciones | Argentina

Mulheres Bambas | Marcela Rodrigues | Beatriz Freitas | Rosazul Filmes | Brasil

Dentro da Cena | Edgar Jaques e Tatiana Baruel | Giovana Amano | Brasil

O Berço | Lucas Procópio | Isabela Prado | Fourfé Filmes | Brasil

Dias que Palpitam no Escuro | Ana Johann | Sirli Freitas | Enseada Filmes | SC – Brasil

Lutz e Gandalina | Rubens Belli | Aline Belli | Belli Studio | SC – Brasil

Espectro dos Desejos (e outras histórias) | Lara Koer e Viviane Mayumi | Adriane Canan | Lilás Filmes | SC – Brasil

Carga Viva | Iberê Carvalho | André Sobral | Momento Produções | Brasil

Não Sei Olhar para Você | Laura Diniz e Teidy Hanada | Teidy Hanada | Minka Filmes e Produções | Brasil

O que acontece quando a coisa acaba | Gabriela Amaral Almeida | Amina Sophia Nogueira | Capivara Movies | Brasil

Negrita | Karin Valecillos | Marianela Illas | México

Projeto convidado | INAP

SUPLENTES

Vozes Ancestrais | André Lorenz Michiles e Amondawa Youth | Ana Sardenberg | Estrangeira Filmes | Brasil

Luís, o Poeta Sangra | Lucas Weglinski | Heloisa Jinzenji e Fernando Nogueira | Loma Filmes e Agalma Filmes | Brasil

Alambradas | Mauricio Acosta | Leidys Tejeda | Chiguaco Cine | Colômbia

Un Amore a Tre | Guadalupe Yepes & Alejandro Maci | GY Films & Olhar Imaginario | Argentina

Somos Tereza | Danielle Bertolini e Oz Ferreira | Paula Torres | Cumbaru Produções Artísticas | Brasil

Mundo | Jimena Roman | Maximiliano Cueto | Paraguai