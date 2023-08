Luccas Neto começa a filmar com Renato Aragão seu novo longa

Foto: Renato Aragão e Luccas Neto © Chiacos

O ator, empresário e produtor de conteúdo Luccas Neto começou a filmar, no Rio de Janeiro, seu novo longa, “Príncipe Lu e a Lenda do Dragão”, que também terá cenas rodadas em um castelo em São José dos Campos, no interior de São Paulo. No filme, uma superprodução medieval, ele vive o brincalhão Príncipe Lu, um jovem que vai precisar enfrentar inimigos perigosos para salvar seu reino. A direção é de Leandro Neri e o roteiro, de Paulo Halm, Luccas Neto e Leandro Neri. Com cenas grandiosas de batalhas, efeitos especiais e figurinos, caracterização e direção de arte de época, a produção é assinada pela Luccas Toon e Take4Content, com distribuição da H2O Films. A estreia será exclusiva nos cinemas e está prevista para o início de 2024, nas férias de verão.

Herdeiro do trono do Reino de Lucebra, o Príncipe Lu vive sem preocupações pregando peças em seus familiares e amigos. Porém, reza a lenda que, quando completar 18 anos, ele irá enfrentar o misterioso Dragão da Maldade e salvar o povo da Terra Média. Apesar da profecia, ele não acredita no perigo iminente e prefere “troslar” a irmã, a Princesa Encantada (Gi Alparone), e todos que trabalham no palácio.

Após uma tragédia, o príncipe vai precisar amadurecer para proteger sua família e súditos de inimigos assustadores. Para isso, ele precisa encontrar a recém-desaparecida Espada Alada e contará com a ajuda da irmã, da Feiticeira Real (Zezé Motta), dona de grandes poderes místicos, da misteriosa Guerreira Mascarada e do lendário Mestre dos Mestres (Renato Aragão).

“Príncipe Lu e a Lenda do Dragão” é um filme para toda a família e, em paralelo ao sucesso de Luccas Neto no YouTube e streaming, este é o seu segundo projeto exclusivo para o cinema, depois de “Os Aventureiros: A Origem”.