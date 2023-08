Residência colombiana Desde la Raíz recebe inscrições de roteiristas negros e indígenas do Brasil

Estão abertas até o dia 17 de agosto as inscrições para a residência “Desde La Raíz” , programa de formação e criação audiovisual colombiano, inédita no Brasil, que promove vozes e histórias de pessoas negras e pertencentes às comunidades originárias. O Projeto Paradiso, iniciativa filantrópica de fomento ao audiovisual nacional que apoia esta formação, vai oferecer uma Bolsa Paradiso no valor de R$ 10 mil para o roteirista negro ou indígena selecionado, além de integrá-lo à Rede Paradiso de Talentos.

Promovida pela Fundación Algo en Común , a residência vai durar três meses – com início previsto para setembro – e reunirá 18 roteiristas da Colômbia, Brasil e Panamá em encontros virtuais e em uma imersão presencial em Cali (Colômbia), em outubro. Durante este período os profissionais desenvolverão seus projetos de longas-metragens de ficção, com o apoio de uma equipe de profissionais renomados no mercado audiovisual da América Latina.

E, por ser o Brasil um país bastante diverso em sua população, essa parceria é uma oportunidade para fortalecer as narrativas negras e indígenas nos cinemas.