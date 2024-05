Sesc RJ abre inscrições para consultoria especializada e gratuita para roteiristas de todo o país

O Argumenta, programa de formação audiovisual gratuito do Sesc RJ, abre, nesta sexta-feira (03/05), as inscrições para a 6ª edição do Laboratório de Desenvolvimento de Argumentos de Longa-metragem para roteiristas de todo o país. Este ano também será realizado, pela primeira vez, um laboratório de desenvolvimento de curtas-metragens para roteiristas do Estado do Rio de Janeiro, que tenham como proposta desenvolver um projeto original de curta-metragem de ficção. Profissionais experientes do mercado audiovisual vão ajudar os selecionados a aprimorarem seus projetos.

As inscrições para o Laboratório de Desenvolvimento de Argumentos de Longa-metragem serão realizadas de 3 a 15 de maio, pelo site do Argumenta (sescargumenta.com.br). Para participar do laboratório, os roteiristas devem ser maiores de 18 anos e terem, no máximo, produzido um longa-metragem de ficção, na função de roteirista e/ou diretor. O argumento deve ter de 6 a 11 páginas. Não é necessário experiência prévia no mercado.

O argumento deve ser encaminhado em PDF e não deve conter nome ou quaisquer dados que possam identificar a sua autoria. O argumento deverá ser enviado com capa contendo apenas o título original do argumento. Outros detalhes estão disponíveis no regulamento, no site do Argumenta.

Os nomes dos 10 selecionados serão divulgados no dia 6 de agosto. As atividades do laboratório vão acontecer de 22 a 27 de setembro, nas duas unidades do Sesc em Teresópolis, Região Serrana do Rio. Os custos de transporte aéreo e terrestre, assim como estadia e alimentação, serão arcados pelo Sesc RJ.

Já as inscrições para a 1ª edição do Laboratório de Desenvolvimento de Roteiros de Curta-metragem, focado em profissionais residentes no Estado do Rio de Janeiro, serão realizadas de 21 a 31 de maio, também pelo site do programa. Os nomes dos selecionados neste processo serão divulgados no dia 8 de agosto. As atividades serão realizadas nos dias 12 e 13 de outubro, no Sesc Tijuca, Zona Norte do Rio.

Além dos laboratórios, o Argumenta oferece capacitação e consultoria por meio de masterclasses, palestras, oficinas, sessões de cinema e apresentações artísticas para roteiristas e produtores e seus projetos audiovisuais.