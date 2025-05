Inscrições abertas para o 8º Festival Lugar de Mulher é no Cinema

De 23 a 27 de julho, Salvador será novamente tomada pela força criativa de mulheres (cis e trans), travestis e pessoas não binárias, que fazem do cinema um território de expressão, resistência e afeto. Estão abertas as inscrições para o 8º Festival Lugar de Mulher é no Cinema, que celebra e projeta o audiovisual brasileiro feito por quem desafia as estruturas e reinventa narrativas.

Realizadoras de todo o Brasil podem inscrever seus curtas-metragens gratuitamente até o dia 31 de maio, por meio do formulário online https://bit.ly/InscricoesFestivalLMC.

O que antes era mostra agora é festival. A mudança de nome acompanha o crescimento da iniciativa, que se firma no calendário cultural como uma plataforma de visibilidade, formação de público e fortalecimento das redes que sustentam o cinema feito por e para quem por muito tempo foi apagado das telas.

Até 25 curtas serão selecionados para integrar as mostras competitivas Luas (nacional), Raízes (baiana) e Matinê (infantojuvenil).

As produções serão exibidas em sessões presenciais e online, com toda a programação oferecida gratuitamente. Além dos filmes, o festival promove oficinas, rodas de conversa, masterclass e uma homenagem especial a uma personalidade do audiovisual comprometida com a equidade cultural.

Este ano, a oitava edição ocupará três espaços emblemáticos de Salvador: o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), o Espaço Boca de Brasa Centro e o Boca de Brasa 360, no Subúrbio Ferroviário.