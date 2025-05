FestCine Itaúna abre inscrições para sua 6ª edição

Estão abertas as inscrições para o 6º FestCine Itaúna, que acontecerá entre os dias 29 de julho e 5 de agosto, na zona rural de Caruaru, Agreste de Pernambuco.

Este ano, o 6ª Festival Internacional de Cinema de Itaúna traz cinco mostras competitivas e convida realizadores de todo o Brasil e do mundo a inscreverem suas obras até o dia 30 de junho, exclusivamente pela plataforma FilmFreeWay.

Com sessões gratuitas realizadas ao ar livre, na praça principal do povoado, o festival exibirá curtas-metragens, videoclipes e longas-metragens nacionais e internacionais, além de oferecer uma programação cultural vibrante, com apresentações artísticas e atividades formativas.

Um dos diferenciais do evento é o Júri Jovem, composto por crianças e adolescentes das zonas rurais de Caruaru, que participam ativamente da curadoria e da premiação, promovendo protagonismo e formação de público.

Os filmes selecionados concorrem ao simbólico Troféu Cururu de Ouro, escultura criada pelo Mestre Horácio Rodrigues, do Alto do Moura — um dos maiores centros de arte figurativa das Américas. As mostras são divididas em: Itaúna (curtas produzidos por estudantes brasileiros do ensino fundamental ou médio de escolas públicas ou privadas), Cururuá (curtas produzidos por estudantes brasileiros de faculdades, universidades ou participantes de cursos, workshops e oficinas), Anu-Preto (curtas-metragens nacionais ou internacionais), Mocó (longas-metragens nacionais ou internacionais) e Cutia (videoclipes nacionais ou internacionais).

Curtas e videoclipes devem ter no máximo 20 minutos de duração. Já os longas devem ter no mínimo 60 minutos.