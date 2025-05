Inscrições abertas para o N2B WIP LAB em Fernando de Noronha

Estão abertas as inscrições para o N2B Wip Lab, laboratório de projetos audiovisuais Work in Progress e Desenvolvimento da segunda edição do N2B – Film Commission Forum. O evento acontece de 29 de junho a 2 de julho, em Fernando de Noronha (PE). As inscrições são gratuitas e estão abertas até o dia 30 de maio. O formulário e regulamento podem ser encontrados no link da bio do Instagram @noronha2b.

O N2B WIP LAB é direcionado a talentos residentes no Brasil, América Latina e Europa, cujos idiomas oficiais sejam português ou espanhol. Serão aceitos exclusivamente projetos de longa-metragem e obras seriadas (ficção, documentário e híbrido) em duas categorias: Work in Progress (em fase avançada de finalização) e Desenvolvimento (em fase de roteiro ou em pré-produção).

O laboratório tem como objetivos aproximar os realizadores das locações, film commissions, festivais e agentes da indústria, além de fomentar a internacionalização de talentos e produções que abordem temáticas socioambientais e de promoção de destinos turísticos. Também estão entre as metas do evento colaborar com a viabilização de coproduções nacionais e internacionais, licenciamentos, janelas de estreias, entre outros, e despertar a responsabilidade socioambiental em processos cinematográficos.

Serão selecionados seis talentos: dois na categoria Work in Progress e quatro em Desenvolvimento. Os escolhidos participarão de uma programação que inclui tutorias individuais, reuniões com agentes da indústria e representantes de film commissions, seminários e experiências imersivas em pontos do arquipélago de Fernando de Noronha. A organização do N2B WIP LAB arcará com os custos de hospedagem e alimentação a um representante de cada projeto durante os dias do evento.

Na categoria Work in Progress, haverá exibição integral do corte apresentado em cabine fechada, seguido de uma devolutiva individual com foco no direcionamento para janelas de estreias em festivais nacionais e internacionais. Na categoria Desenvolvimento, o foco das tutorias será na análise do roteiro com ênfase nas locações.

A lista de tutores, agentes da indústria e representantes de film commissions inclui importantes nomes nacionais e internacionais. Entre os tutores confirmados estão Andrea Barata Ribeiro (O2 Filmes), Carla Esmeralda (Laboratório Novas Histórias), Daniel Dreifuss (produtor de cinema) e Mariana Barassi (Festival Márgenes/Espanha).