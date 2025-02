“Ainda Estou Aqui”, “O Auto da Compadecida 2”, “Malu” e “Motel Destino” são pré-indicados nos Prêmios Platino 2025

Foto: “O Auto da Compadecida 2” © Laura Campanella

A disputa pelos Prêmios Platino de Melhor Filme em 2025 conta com quatro brasileiros pré-selecionados: “O Auto da Compadecida 2”, “Malu”, “Ainda Estou Aqui” e “Motel Destino”. Na categoria de séries, os campeões de pré-indicações são “Senna”, “Cidade de Deus: a Luta Não Pode Parar” e “Dom T3”. A Grande Gala será em 27 de abril, no Palácio Ifema em Madri, com transmissão ao vivo pelo Canal Brasil.

“Ainda Estou Aqui” concorre nas categorias Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Interpretação Feminina. “O Auto da Compadecida 2” está indicado em dez categorias, incluindo Melhor Filme, Melhor Comédia, Melhor Direção e Melhor Interpretação Masculina. “Malu” está pré-indicado em seis categorias, incluindo Melhor Filme, Melhor Obra de Estreia e Melhor Interpretação Feminina. “Motel Destino”, por sua vez, concorre em quatro categorias, incluindo Melhor Filme e Melhor Interpretação Masculina.

Segue-se a lista completa dos brasileiros pré-indicados:

CINEMA

Melhor Filme – Ainda Estou Aqui, Malu, Motel Destino, O Auto da Compadecida 2

Direção – Walter Salles (Ainda Estou Aqui), Karin Ainouz (Motel Destino), Flávia Lacerda e Guel Arraes (O Auto da Compadecida 2)

Interpretação Feminina – Fernanda Torres (Ainda Estou Aqui), Yara de Novaes (Malu), Nataly Rocha (Motel Destino)

Interpretação Masculina – Fábio Assunção (Motel Destino), Matheus Nachtergaele (O Auto da Compadecida 2)

Roteiro – Guel Arraes, João Falcão (O Auto da Compadecida 2), Pedro Freire (Malu)

Atriz Coadjuvante – Carol Duarte (Malu), Maeve Jenkins (Sem Coração)

Ator Coadjuvante – Augusto Madeira (Ninguém Sai Vivo Daqui), Gero Camilo (Saudosa Maloca)

Fotografia – Kauê Zilli, ABC (Estômago 2 – O Poderoso Chefe) Gustavo Habda (O Auto da Compadecida 2)

Direção de Arte – Marcos Pedroso (Motel Destino), Yukira Yamasaki (O Auto da Compadecida 2)

Montagem – Marília Moraes, ABD (Malu), Fábio Jordão (O Auto da Compadecida 2)

Edição de som – Guilherme Algarve, João Jabace, Luis Rodrigues (O Auto da Compadecida 2), Lucas Caminha, Riccardo Spagnol, Gianluca Gasparrini (Sem Coração)

Música Original – Flavia Tygel (As Polacas), João Falcão e Ricco Viana (O auto da Compadecida 2)

Melhor Comédia – O Auto da Compadecida 2, O Clube das Mulheres de Negócios, Saudosa Maloca

Obra de Estreia – Levante (Lillah Halla), Malu (Pedro Freire)

Documentário – Fernanda Young – Foge-me ao Controle, Othelo, o Grande

Animação – Arca de Noé, As Aventuras de Tracajaré, Bizarros Peixes das Fossas Abissais

Prêmio em educação e valores – A Arca de Noé e Assexybilidade

SÉRIES

Melhor Minissérie – Cidade de Deus: A Luta Não Para, Dom T3, Senna

Criador de Série – Breno Silveira (Dom T3), Vicente Amorim, Fernando Coimbra, Luiz Bolognesi, Patrícia Andrade (Senna)

Interpretação Feminina em série – Andreia Horta (Cidade de Deus: A Luta Não Para), Alice Wegmann (Rensga Hits)

Interpretação Masculina em série – Gabriel Leone (Senna)

Atriz Coadjuvante em Série – Deborah Secco (Rensga Hits), Pamela Tomé (Senna)

Ator Coadjuvante em Série – Donatha Augusto (Dom T3), Bruno Gagliasso (Os Quatro da Candelária), Hugo Bonemer (Senna), Alexandre Rodrigues (Cidade de Deus: A Luta não Para)

Os Prêmios Platino são promovidos pela EGEDA (Entidade de Gestão de Direitos dos Produtores Audiovisuais) e pela FIPCA (Federação Ibero-Americana de Produtores Cinematográficos e Audiovisuais). Contam com o apoio da ONU Turismo, das Academias e Institutos Ibero-americanos de Cinema, FIACINE, WAWA e ICAA, bem como a colaboração de patrocinadores como AIE e TNT MAX. Além disso, nesta nova edição, a IBERIA renova o seu compromisso como companhia aérea oficial.