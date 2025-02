Festival Curta Campos do Jordão abre inscrições para oficina ministrada por Cavi Borges e Patrícia Niedermeier

O 10º Festival Curta Campos do Jordão – FCCJ está com inscrições abertas para a oficina de cinema Criando Filmes, que acontece no dia 20 de fevereiro, das 14 às 18h. A atividade terá lugar no Instituto Federal Campus Campos do Jordão. Conduzida pelo diretor e produtor Cavi Borges e pela diretora e atriz Patrícia Niedermeier, a oficina é aberta a todos os interessados, sem restrição de idade. As inscrições devem ser efetuadas unicamente por meio do link – Oficina: Criando Filmes. Os participantes devem comparecer munidos de seus celulares.

Segundo os ministrantes, trata-se de um curso intensivo de realização de filmes pensando caminhos alternativos e criativos, com baixo orçamento, mas com alta criatividade. Durante a atividade serão produzidos filmes de curta-metragem que serão exibidos durante a cerimônia de encerramento do 10º Festival Curta Campos do Jordão, no dia 22 de fevereiro, sábado, às 19h, quando serão entregues os prêmios (Troféu Araucária de Cinema) aos melhores curtas da edição.

Cavi Borges é diretor e produtor da Cavideo, locadora referência dos cinéfilos do Rio de Janeiro que se tornou produtora e distribuidora de filmes nacionais independentes. Como diretor, realizou 18 filmes de longas-metragens e 54 de curtas-metragens. Como produtor, ele realizou 87 longas e 154 curtas, ganhando 178 prêmios em festivais nacionais e internacionais. Recentemente, inaugurou o Espaço Cultural Cavideo nas Casas Casadas, disponibilizando um acervo de 20 filmes e uma biblioteca de cinema com 6 mil livros totalmente gratuitos. Nas últimas décadas, foi responsável pela volta do movimento cineclubista ajudando na criação de 20 espaços de exibição alternativos. Realizou mais de 350 mostras e festivais de cinema. Tem desenvolvido projeto de restauração, preservação, divulgação e produção de filmes com cineastas veteranos brasileiros. Recentemente, tornou-se coordenador do Festival Recine, que trabalha filmes de arquivo e da memória do cinema brasileiro.

Patrícia Niedermeier é formada em dança pela Faculdade Angel Vianna e mestranda em NY no Laban Instituto. É atriz, bailarina, performer e diretora. No cinema atuou em dezenas e filmes, e como diretora fez seis filmes de longa-metragem. Como atriz, trabalhou, no teatro, com Gerald Thomas, Regina Miranda, Jeferson Miranda e, no Cinema, com Neville de Almeida, Luiz Rosemberg Filho, José Setter e Cavi Borges, entre outros. Ao lado de Cavi Borges realizou 40 Videoartes que, recentemente, foram premiados em Paris, FR.

Do dia 15 ao dia 22 de fevereiro, o 10º Festival Curta Campos do Jordão vai exibir 109 curtas-metragens produzidos em todo o território nacional, que concorrem ao Prêmio Araucária de Cinema 2025. A Mostra será composta pelas categorias: Ficção (com 35 filmes, oriundos de 13 estados brasileiros e do DF); Documentário (com 27 obras, de 13 estados); Experimental (com 18 curtas, de 12 estados); Animação (com 15 filmes, de 8 estados e do DF); e Regional (com 14 obras produzidas nas cidades de São José dos Campos, Taubaté, Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião, Pindamonhangaba e Campos do Jordão). O Prêmio Araucária de Cinema vai premiar também a Melhor Direção e o Melhor Roteiro.

À exceção da cerimônia de abertura, que será realizada no Auditório Claudio Santoro, as sessões de exibição vão acontecer nas dependências do Espaço Cultural Dr. Além (antigo Cine Glória de Campos do Jordão), no formato presencial. Cada sessão competitiva também será disponibilizada no canal do Cineclube Araucária no YouTube, por 24 horas, para visionamento e votação do público.