“Kasa Branca” tem sessão com debate no CineSesc, em São Paulo

A Sessão Vitrine Petrobras realizará uma sessão especial de “Kasa Branca”, no CineSesc, em São Paulo. Com a presença do diretor Luciano Vidigal, o evento acontecerá nesta quarta-feira, dia 5 de fevereiro, a partir das 20h.

“Kasa Branca” foi o primeiro filme de 2025 a estrear com o selo da Sessão Vitrine Petrobras, chegando aos cinemas de todo o Brasil no dia 30 de janeiro.

O longa tem produção da Sobretudo Produção, TvZero, Tacacá Filmes, Cavideo e Dualto, em coprodução com a Prefeitura do Rio, por meio da Riofilme, Canal Brasil, Telecine e Globo Filmes.

O filme ganhou os prêmios de Melhor Direção no Festival do Rio – Luciano foi o primeiro diretor negro premiado na competição principal de longa de ficção do festival carioca –, onde também foi premiado como de Melhor ator Coadjuvante, Melhor Fotografia e Melhor Trilha Sonora. Teve sua estreia Internacional no Festival de Torino na Itália e integrou a programação da 48ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, esteve no 17° Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul e no Festival Janela do Recife, onde recebeu mais um prêmio –“Prêmio João Carlos Sampaio para Filmes Finissímos que Celebram a Vida”. Nesse mês, o longa marcou presença na Mostra de Cinema de Gostoso, Fest Aruanda, Festival de Brasília e na Mostra de Petrópolis. Além disso, em novembro deste ano, “Kasa Branca” foi considerado o grande vencedor da 11ª Mostra de Cinema de Gostoso, tendo vencido o Prêmio Mistika e DOT e o Prêmio do Público como melhor longa na Mostra Competitiva.