Clipe da Quebrada e Curta da Quebrada recebe inscrições

Estão abertas as inscrições para o Clipe da Quebrada e o Curta da Quebrada, projetos que selecionam e apoiam produtoras paulistas, da capital, litoral e interior, para a gravação de videoclipes e curtas-metragens ficcionais, respectivamente. As iniciativas são da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, em parceria com a Associação Paulista dos Amigos da Arte e o ICINE – Fórum de Cinema do Interior Paulista. O Clipe da Quebrada conta também com a parceria da Catavento Cultural e Educacional e da Poiesis Gestão Cultural.

O Clipe da Quebrada selecionará 30 produtoras em 2026, sendo 12 na região metropolitana de São Paulo e 18 de municípios das demais regiões do estado. O programa permite, ainda, que produtoras do litoral e do interior indiquem os artistas com os quais desejam trabalhar. As produtoras da região metropolitana trabalharão com artistas com trabalhos gravados nas Fábricas de Cultura, escolhidos pela Catavento e pela Poiesis. As inscrições vão até o dia 31 de outubro e o valor de apoio para cada videoclipe é de R$ 5.250,00.

Já o Curta da Quebrada vai selecionar cinco produtoras, duas da região metropolitana e três das demais regiões. O valor de apoio para cada proposta selecionada é de R$ 25.000,00. As inscrições vão até o dia 6 de abril. As produtoras participantes, em ambos os programas, devem ser formalizadas e ter acesso a equipamentos audiovisuais. As inscrições podem ser feitas pelo site www.amigosdaarte.org.br.

O Clipe da Quebrada acontece desde 2024. Em 2025, o programa atendeu produtoras de Cotia, Guarujá, Mongaguá, São Paulo, São Bernardo do Campo e São Vicente. Com os ótimos resultados desse programa, ele ganha um desdobramento com o Curta da Quebrada, ampliando o apoio do Governo do Estado à produção audiovisual, especialmente de profissionais em início de carreira.