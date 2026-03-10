Sistema Fecomércio MG recebe inscrições para a IX Mostra Sesc de Cinema

O Sistema Fecomércio MG, por meio do Sesc em Minas, recebe inscrições para a IX Mostra Sesc de Cinema, até as 18h de 31 de março. As submissões de candidaturas são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente on-line, neste link. O regulamento completo está disponível aqui.

Em 2026, a abertura nacional do projeto será realizada em Cataguases, na Zona da Mata mineira, de 30 de setembro a 2 de outubro. O evento reunirá representantes de 21 Departamentos Regionais do Sesc, responsáveis por trabalhos premiados, instituições convidadas e imprensa.

Na sequência, depois da abertura nacional, os filmes premiados serão exibidos em Pouso Alegre (22/10 a 6/11) e BH (11 a 15/11), acompanhados de atividades como ações formativas e debates.

Criada em 2017 pelo Departamento Nacional do Sesc, a Mostra Sesc de Cinema se consolidou como um dos principais canais de incentivo à produção audiovisual independente no país. O projeto destaca obras que normalmente não chegam ao circuito comercial e promove exibições nas regionais do Sesc em todo o Brasil.

A iniciativa oferece premiações em dinheiro para curta-metragem (R$ 3,5 mil), média-metragem (R$ 5 mil) e longa-metragem (R$ 7,5 mil). Todos os filmes participantes passam por seleção via edital, reforçando o caráter democrático do processo e o estímulo ao surgimento de novos talentos nacionais.

Podem concorrer curtas, médias e longas-metragens nos gêneros ficção, documentário e animação, finalizados a partir de 1º de janeiro de 2024 e que não foram exibidos em circuito comercial.

Em cada estado, a seleção dos trabalhos inscritos será feita por uma curadoria especializada, organizada pelos Departamentos Regionais e o Sesc Nacional. A divulgação dos resultados está prevista para o dia 1º de julho.