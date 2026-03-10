14ª Mostra Tiradentes chega ao CineSesc em São Paulo

Foto: “O Fantasma da Ópera”, de Julio Bressane e Rodrigo Lima

A Mostra Tiradentes | SP chega a sua 14ª edição, graças à parceria entre o Sesc-SP e a Universo Produção, que realizam uma edição personalizada e antecipam para o público paulista os destaques do cinema brasileiro contemporâneo para 2026.

Entre os dias 12 e 18 de março, o CineSesc será palco de lançamentos do cinema brasileiro contemporâneo. A programação reúne 28 filmes em pré-estreias inéditas em São Paulo — sendo 14 longas e 14 curtas-metragens, distribuídos em 17 sessões. Integram a seleção títulos das mostras competitivas da edição mineira de 2026, com destaque para realizadores brasileiros e paulistas em evidência na cena atual, que participam da Mostra Aurora, Mostra Olhos Livres, Mostra Foco, além de uma sessão especial de encerramento concebida exclusivamente para o evento.

Em 2026, a 14ª Mostra Tiradentes | SP é norteada pelo tema Soberania Imaginativa, proposta que amplia o debate sobre os caminhos criativos do audiovisual brasileiro iniciado em janeiro durante a Mostra Tiradentes e ganha novas vozes, reflexões e perspectivas na capital paulista.

Com 14 longas e 14 curtas, a 14ª Mostra Tiradentes | SP apresenta um recorte da 29ª Mostra Tiradentes, que exibiu 137 produções, e levou um público estimado de 38 mil pessoas para a cidade mineira, número sete vezes maior que a população do município.

Entre os destaques da edição paulistana estão quatro filmes premiados da edição mineira: “Anistia 79” (RJ), de Anita Leandro, foi o vencedor do Prêmio Carlos Reichenbach, concedido pelo Júri Oficial da Mostra Olhos Livres, e também levou o Troféu Barroco de Melhor Longa da 29ª Mostra Tiradentes eleito pelo Júri Popular. O documentário será exibido na abertura do evento, no dia 12, às 20h, com entrada gratuita – retirada de ingressos 1h30 antes da sessão.

O Júri Jovem escolheu como Melhor Longa da Mostra Aurora “Para os Guardados”, de Desali e Rafael Rocha, uma produção de Minas Gerais. Pela Mostra Foco, o Júri Oficial premiou o curta “Entrevista com Fantasmas” ( SP), de LK – Lincoln Péricles. Já o Prêmio Canal Brasil de Curtas foi para “Grão” (RS), de Gianluca Cozza e Leonardo da Rosa. O Prêmio Helena Ignez, dedicado ao destaque feminino da Mostra e dado pelo Júri Oficial, foi entregue à diretora Gabriela Mureb, por “Crash” (RJ).

Avaliadas pelo Júri Oficial, as Mostras Olhos Livres (longas) e Foco (curtas) serão exibidas integralmente na programação da itinerância paulista, sendo 7 longas da Olhos Livres e 13 curtas da Mostra Foco, bem como os 6 filmes que integram a Mostra Aurora, de cineastas que estão estreando na carreira de longas, avaliados pelo Júri Jovem. Além dos vencedores, destaca-se a sessão de encerramento pensada especialmente para fechar a Mostra Tiradentes | SP, composta pelo curta “O Fantasma da Ópera” (RJ), de Julio Bressane e Rodrigo Lima, e “Palco Cama” (RJ), de Jura Capela. Os filmes inéditos na capital apresentam em suas narrativas figuras emblemáticas da cultura brasileira: o cineasta Julio Bressane e o teatrólogo José Celso Martinez Corrêa.

Somando à exibição de curtas e longas, a Mostra conta também com debate conceitual e 13 bate-papos com a presença de diretores, equipes e curadoria após as sessões, garantindo maior interatividade com o público e ampliação da experiência cinematográfica. Com o tema “Soberania Imaginativa: Questões para um Debate”,a mesa dá continuidade às discussões iniciadas na Mostra de Tiradentes, realizada em janeiro, agora ampliadas por novas vozes e diferentes olhares. A proposta é refletir sobre os sentidos da soberania no campo econômico e simbólico, especialmente diante do cenário contemporâneo em que as Big Techs concentram a infraestrutura digital e influenciam as dinâmicas da indústria audiovisual. Em pauta, o papel do cinema brasileiro na construção de uma soberania imaginativa — entendida como a capacidade de conceber o improvável e criar novas imagens do que podemos ser e pensar. Participam do debate o cineasta Lincoln Péricles e o produtor Rodrigo Teixeira, com mediação do curador Francis Vogner dos Reis. Com apoio da FAAP, o encontro será no dia 16/3, às 17h, no Cine FAAP (Rua Alagoas, 903 – Higienópolis) com entrada gratuita.

A 29ª Mostra Tiradentes realizou a 4ª edição do Fórum de Tiradentes – Encontros pelo Audiovisual Brasileiro, oferecendo um espaço de reflexões e buscando revisitar a complexidade atual do audiovisual, com a participação de mais de 70 profissionais de diversos segmentos do audiovisual do país. O trabalho coletivo e as colaborações dos GTs resultaram num conjunto de diretrizes e recomendações que a Universo Produção reuniu numa publicação que será apresentada em primeira mão em São Paulo, em um encontro com participação de profissionais do setor audiovisual e entidades de classe, no dia 17 de março, às 10h30, no Centro de Pesquisa e Formação do Sesc – Sesc 14 Bis juntamente com a Carta de Tiradentes 2026.

Esta publicação será entregue também aos órgãos competentes dos poderes judiciário, legislativo e executivo nas esferas federal, estadual e municipal, entidades de classe, instituições de ensino, de guarda, financeiras, empresas, imprensa e profissionais do setor.

A programação completa da 14ª Mostra Tiradentes | SP está disponível em mostratiradentessp.com.br.