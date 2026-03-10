“Hora do Recreio”, de Lucia Murat, estreia nos cinemas e tem sessões especiais

“Hora do Recreio”, escrito, produzido e dirigido por Lucia Murat, estreia nos cinemas, no dia 12 de março, e contará com sessões especiais, promovidas pela Taiga Filmes e Imovision.

O longa, que conquistou a Menção Especial do Júri Jovem na mostra Generation 14plus do Festival de Berlim 2025, promove encontros que unem cinema, educação e as vivências de jovens estudantes do Rio de Janeiro. Entre os destaques, está a sessão-debate no dia 13 de março, às 20h, no Estação NET Rio, com Lucia Murat e as professoras de cinema Consuelo Lins e Denise Lopes.

Destaque também para a sessão do dia 10 de março, no Reserva Cultural, em São Paulo, que será seguida de debate e contará com a presença de Lucia Murat, da cineasta Tata Amaral (“Um Céu de Estrelas”), da jornalista Lilianna Bernartt, do Cine Ninja, e participação da atriz e diretora Roberta Estrela D’Alva.

Ainda no Rio, as exibições do filme continuam no dia 16, no Kinoplex São Luiz, para a Escola Estadual Júlia Kubitschek; e no dia 17, no Estação NET Gávea, para o Colégio Estadual Infante Dom Henrique. No final do mês, também estão confirmadas sessões no Caxias Shopping, em Duque de Caxias, para o Instituto de Educação Roberto Silveira, no dia 23; e para a Faculdade de Educação da Baixada Fluminense (FEBF UERJ), no dia 24.