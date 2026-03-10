CineB e Brazucah Produções exibem “O Agente Secreto”, com sessão gratuita e pipoca, no Sindicato dos Bancários de São Paulo

O filme brasileiro “O Agente Secreto”, dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, fez história ao receber quatro indicações ao Oscar: Melhor Filme, Filme Internacional, Ator e Elenco. Com expectativa para a premiação internacional, o CineB e a Brazucah Produções exibem o longa nesta sexta-feira (13/03), às 19h, em duas salas simultaneamente, no auditório do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região. A sessão é gratuita, com distribuição de pipoca, e o convite deve ser reservado no site.

Ambientado em Recife, em 1977, “O Agente Secreto” acompanha Marcelo (Wagner Moura), um professor especialista em tecnologia que retorna a Recife após anos fora em busca de paz, apenas para descobrir que sua cidade natal esconde perigos e segredos inquietantes. Em plena semana de Carnaval, ele percebe que o caos do qual tentou escapar volta a cercá-lo ao ser observado pelos vizinhos. A cidade que imaginava como refúgio transforma-se em um ambiente de tensão e desconfiança.

O elenco do thriller político reúne ainda grandes nomes do cinema brasileiro, incluindo Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Alice Carvalho, Roberto Diogenes, Hermila Guedes, entre outros grandes artistas. A produção é assinada por Emilie Lesclaux, da brasileira Cinemascópio, em coprodução com MK Productions (França), Lemming Film (Holanda) e One Two Films (Alemanha).