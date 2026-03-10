Cine Santa Tereza exibe a Mostra Legado Glauber

O Cine Santa Tereza, em BH/MG, recebe a Mostra Legado Glauber, com sessões às 19h, de terça (10) a sexta-feira (13), e às 16h, no domingo (15). A programação homenageia o baiano Glauber Rocha, um dos mais importantes diretores, nome fundamental no cinema brasileiro e referência internacional.

Nascido em 14 de março de 1939, em Vitória da Conquista (BA), Glauber Rocha destacou-se como um dos principais nomes do Cinema Novo, movimento que renovou a estética e temática do cinema brasileiro a partir dos anos 1960. O cineasta conquistou fama internacional com o longa “Deus e o Diabo na Terra do Sol” (1964), indicado à Palma de Ouro em Cannes, e recebeu o prêmio de melhor direção no festival com o filme “O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro” (1969). A lista de 100 melhores filmes brasileiros da Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine) reúne cinco obras do diretor: as duas anteriormente citadas, além da “Terra em Transe” (1967), “A Idade da Terra” (1980) e “Di” (1977).

A programação se inicia (10/03) com a exibição de “Barravento” (1959), que conta a história de Firmino, um homem que, ao tentar atingir seu rival amoroso por meio de um despacho, acaba prejudicando toda a comunidade em que vive. Em seguida, (11/03), será apresentado “Deus e o Diabo na Terra do Sol” (foto, 1964), que narra a trajetória de Manuel, que, em um ato de revolta, mata seu explorador e foge com sua esposa em busca do fim do sofrimento.

O drama “Terra em Transe” (1967) será exibido no dia 12. Nele, acompanhamos um senador que pretende se tornar imperador de Eldorado e, para isso, precisa enfrentar homens que desejam alcançar esse poder. Na sexta-feira (13/03), “O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro” (1969) chega às telas com um drama que apresenta Antônio das Mortes, um antigo matador de cangaceiros que decide poupar a vida de uma de suas vítimas e, mais tarde, passa a apoiar o povo contra o coronel.

Finalizando a mostra, o documentário “Rocha que Voa” (Eryk Rocha, 2002), será exibido no domingo (15/03), e parte da premissa que nenhuma revolução acontece de forma isolada. Assim, constrói um diálogo entre o Cinema Novo Brasileiro e o Cinema Revolucionário Cubano.

A programação completa do Cine Santa Tereza está disponível no Portal Belo Horizonte.

Mostra Legado Glauber

Data: 10 a 15 de março

Horário: terça-feira a sexta-feira, às 19h | domingo, às 16h

Local: Cine Santa Tereza (Rua Estrela do Sul, 89 – Praça Duque de Caxias – Santa Tereza – Belo Horizonte/MG)

Ingressos: gratuitos pelo Sympla ou na bilheteria do cinema (a partir de 30 minutos antes das sessões)