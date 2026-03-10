Série documental “Nua na Rede: A Verdade sobre Rose Leonel” estreia na HBO

A HBO Max estreia, em 10 de março, na HBO e na plataforma de streaming, “Nua na Rede: A Verdade sobre Rose Leonel”, nova série documental que revisita um dos primeiros casos de divulgação de imagens íntimas sem consentimento no Brasil.

Ao longo de cinco episódios, a série acompanha a trajetória de Rose contada pela primeira vez sobre seu olhar, desde o crime até os dias atuais, mostrando como sua luta por justiça provocou mudanças na legislação brasileira. O caso foi fundamental para a alteração da Lei Maria da Penha (Lei nº 13.772), que passou a reconhecer e criminalizar a violação da intimidade, ficando conhecida como Lei Rose Leonel.

Na produção, Rose detalha o impacto devastador da exposição: além das fotos vazadas, o ex-companheiro manipulava e criava imagens para intensificar a perseguição. Ao todo, mais de 400 fotos foram divulgadas. Em uma cidade pequena, ela enfrentou julgamentos públicos, perdeu trabalho, amizades e até relações familiares.

Sem apoio institucional na época, Rose transformou a própria dor em mobilização. Após quase uma década de batalhas judiciais e a alteração da lei, também fundou a ONG Marias da Internet, que oferece apoio e orientação a vítimas de crimes digitais. Agora, 20 anos após o ocorrido, ela apresenta sua versão completa dos fatos e revisita esse capítulo marcante de sua vida.

Na HBO, a estreia será de um episódio por semana e na HBO Max será de 3 episódios no dia 10 de março e dois episódios no dia 17 de março.

“Nua na Rede: A Verdade sobre Rose Leonel” é uma coprodução da Warner Bros. Discovery com a Castro Pignataro. A produção é assinada por Diego Pignataro, com direção de Luiza de Andrade e Bia Vilela. Pela Warner Bros. Discovery, assinam a produção Sergio Nakasone, Adriana Cechetti e Luciana Soligo.