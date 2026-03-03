“3 Obás de Xangô” será exibido no festival Back2Black Paris, na França

Um dos destaques da programação do Back2Black Paris, festival brasileiro criado em 2009 e que desembarca pela primeira vez na França no dia 3 de abril, é a exibição do documentário “3 Obás de Xangô”, de Sérgio Machado, que terá a sua primeira exibição em Paris, e contará com a presença do diretor.

“3 Obás de Xangô” gira em torno da amizade incondicional de Jorge Amado, Dorival Caymmi e Carybé, artistas que foram os maiores responsáveis pela criação de um imaginário de baianidade que persiste até os dias de hoje. Os três defendiam que a força de suas obras residia em documentar o que viam nas ruas: a resiliência do povo do candomblé, o poder das mulheres, a onipresença do mar.

Os livros de Jorge, as canções de Caymmi e as pinturas e esculturas de Carybé consolidaram ‘um modo de estar no mundo’ dos baianos e influenciaram as gerações de artistas que vieram a partir deles. O documentário conta com roteiro de Sérgio Machado, Gabriel Meyohas, Joselia Aguiar e André Finotti.

O longa-metragem vendeu, em 2025, mais de 18 mil ingressos e consolidou-se como a terceira maior bilheteria de documentários do último ano e foi o vencedor do Prêmio Grande Otelo de Melhor Longa-Metragem Documentário. A produção também ganhou os prêmios de Melhor Roteiro de Documentário pela ABRA e Melhor Documentário do Ano pela APCA. Em 2024, foi eleito melhor filme pelo Júri Popular na Mostra de Cinema de Tiradentes e ganhou o Redentor de Melhor Documentário no Festival do Rio 2024. Já na Mostra Internacional de São Paulo, o projeto levou o prêmio do público de Melhor Documentário Brasileiro.