Mostra África em Estado de Cinema traz filmes clássicos e contemporâneos de diferentes regiões do continente

Foto: “Você Morrerá aos 20” (Sudão), de Amjad Abu Alala

Nos dias 13, 14, 15, 20, 21 e 22 de março, o MIS, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, realiza a mostra África em Estado de Cinema, que propõe um mergulho profundo na diversidade estética, cultural e política do cinema africano, reunindo obras clássicas e contemporâneas de diferentes regiões do continente. Entre ficções e documentários em curta e longa-metragem, a programação apresenta narrativas que atravessam memória, identidade, resistência, amor, tradição e transformação social, revelando múltiplas Áfricas em constante movimento. Ao todo, serão exibidas 24 produções, com ingressos a R$ 4 (inteira) e algumas sessões gratuitas.

Realizada em parceria com a Cinemateca da África e o Instituto Francês, a mostra busca ampliar o olhar do público brasileiro sobre cinematografias historicamente pouco exibidas ao público, valorizando vozes, línguas e histórias que expandem as fronteiras do cinema mundial. Entre dramas, musicais, épicos históricos e documentários, África em Estado de Cinema convida o espectador a escutar, sentir e imaginar o continente africano a partir de suas próprias imagens — um cinema vivo, urgente e profundamente humano.

Realizada no mês de março, a mostra também evidencia a força das mulheres no cinema africano, tanto diante quanto atrás das câmeras. A programação reúne obras dirigidas por cineastas como Aicha Macky, Cyrielle Raingou, Adila Bendimerad, Maggie Kamal e Marguerite Abouet, além de narrativas centradas em personagens femininas potentes e complexas, como em “A pequena vendedora de sol”, “A última rainha” e “Aya”. Ao destacar trajetórias de resistência, autonomia e transformação, África em Estado de Cinema reafirma o protagonismo feminino nas múltiplas cinematografias do continente, ampliando o debate sobre gênero, representação e memória no audiovisual contemporâneo.