Academia Brasileira de Cinema anuncia filmes que irão representar o Brasil nos prêmios Goya e José María Forqué, ambos na Espanha

A Academia Brasileira de Cinema anunciou os longas-metragens indicados para representar o Brasil em duas tradicionais premiações espanholas: os Prêmios José María Forqué 2025 e os Prêmios Goya 2026. Comprovando a excepcional safra do cinema brasileiro, diferentes filmes vão disputar vagas nas premiações. “Manas”, de Mariana Brennand, foi selecionado para concorrer a uma indicação ao prêmio de Melhor Filme Ibero-Americano na 40ª edição dos Prêmios Goya, marcada para fevereiro, em Barcelona. Já na disputa por uma vaga no 31º Prêmio Cinematográfico José María Forqué, que será realizado em dezembro, em Madri, estão “Kasa Branca”, de Luciano Vidigal, e “Oeste Outra Vez”, de Erico Rassi.

Títulos dos seguintes países concorrem na categoria Melhor Filme Latino-americano do Ano no 31º Prêmio Cinematográfico José María Forqué e na de Melhor Filme Ibero-Americano na 40ª edição dos Prêmios Goya: Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Chile, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, República Dominicana, Uruguai e Venezuela.

“Manas” já venceu mais de 20 prêmios pelo mundo, entre eles, o prêmio máximo da Jornada dos Autores, mostra competitiva paralela do Festival de Veneza 2024; o Women in Motion, dedicado a novos talentos femininos, que a diretora Marianna Brennand recebeu no Festival de Cannes em 2025; e o Prêmio Especial do Júri na Première Brasil do Festival do Rio de 2024. O filme, baseado em dez anos de pesquisa de Brennand sobre a realidade de crianças exploradas sexualmente na Ilha de Marajó, no Pará, conta a história fictícia de Marcielle (Jamilli Correa), menina de 13 anos que percebe o ambiente de abuso em que está inserida e busca ajuda.

Inspirado em uma história real, “Kasa Branca” tem roteiro e direção de Luciano Vidigal e acompanha Dé (BIg Jaum), um jovem que vive na periferia do estado do Rio de Janeiro e, quando descobre que sua avó está em fase terminal da doença de Alzheimer, conta com a ajuda de seus amigos para aproveitar os últimos dias de vida com ela. O filme passou por diversos festivais, como o Festival de Torino, na Itália, onde teve a sua estreia internacional, e o Festival do Rio, onde venceu os prêmios de Melhor Direção, Melhor Ator Coadjuvante (Diego Francisco), Melhor Fotografia (Guga Bruno e Fernando Aranha) e Melhor Trilha Sonora (Arthur Sherman).

Escrito e dirigido por Erico Rassi e estrelado por Ângelo Antônio e Babu Santana, “Oeste Outra Vez” foi um dos grandes vencedores do 52º Festival de Gramado, quando venceu três Kikitos: Melhor Filme, Melhor Direção de Fotografia (André Carvalheira) e Melhor Ator Coadjuvante (Rodger Rogério). Com elementos de faroeste, o longa acompanha Durval (Babu Santana) e Totó (Ângelo Antônio), que vivem no sertão de Goiás e, após serem abandonados pela mesma mulher, iniciam uma guerra um contra o outro.