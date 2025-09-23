Nelson Motta ganha cinebiografia dirigida por Lírio Ferreira

Foto: Lírio Ferreira, Nelson Motta, Gláucia Camargos e Walter Macedo Filho © Cristina Granato

Nelson Motta, um dos nomes mais influentes da cultura brasileira, terá sua trajetória adaptada para os cinemas. O longa será baseado em seu livro “De Cu pra Lua”, autobiografia lançada em 2020, e contará com direção de Lírio Ferreira, produção de Gláucia Camargos e roteiro de Walter Macedo Filho.

Jornalista, escritor, compositor e produtor musical, Nelson construiu uma carreira que atravessa diferentes linguagens e formas de arte: da literatura à televisão, da música ao jornalismo. A cinebiografia vai transformar em imagens a intensidade de uma vida marcada pela criatividade e pelo movimento constante.

Na obra literária, cujo título completo é “De Cu pra Lua: Dramas, Comédias e Mistérios de um Rapaz de Sorte”, lançada durante a pandemia, Motta revisita memórias pessoais e profissionais. Em tom íntimo e bem-humorado, remonta episódios de sua juventude, memórias afetivas e momentos que atravessam diferentes épocas da música, do jornalismo, da televisão, da literatura e do entretenimento nacional, que se misturam à história recente do Brasil em suas dimensões culturais, políticas e sociais.

Glaucia e Lírio também estão juntos na adaptação para o cinema da obra de Ferreira Gullar, “Rabo de Foguete”, que será filmado em 2026, no Brasil e na Rússia.