“Game Dev Brasil”, seriado sobre jogos eletrônicos, estreia na TV Brasil

A TV Brasil estreia a série documental “Game Dev Brasil”, produção independente sobre jogos eletrônicos, nesta quinta (25), às 23h. Com dez programas de 26 minutos, a obra inédita apresenta o universo dos desenvolvedores de games do país.

O seriado revela as principais facetas desta indústria que está na vanguarda da interatividade audiovisual. E mostra o ciclo desse mercado ao destacar não só o trabalho de grandes empresas como modelos de negócio liderados por profissionais autônomos.

A proposta é traçar um panorama sobre o segmento que movimenta milhões e envolve parcerias internacionais. A série acompanha desenvolvedores independentes que fazem tudo sozinhos em seus computadores pessoais com o desejo de um dia transformar os produtos em sua fonte de renda principal.

Com direção e roteiro de Elias Guerra, “Game Dev Brasil” foi realizado em 2024, pela Rodô Audiovisual, e desenvolvida por meio do edital Prodav TVs Públicas, do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).

O primeiro episódio traz um histórico sobre a evolução tecnológica. O seriado apresenta desde aquele que é considerado o primeiro game designer brasileiro até experiências mais recentes com VR, AR e todo tipo de tecnologias interativas e modernas. Com choque nostálgico, a ideia é refletir se a modernidade vai acabar com os jogos antigos ou se alimentar da popularidade deles.

O programa de estreia sobre o avanço tecnológico na área consulta especialistas como o pioneiro Renato Degiovani, reverenciado como o primeiro designer de games do país, e a bem-sucedida desenvolvedora de jogos Ana Ribeiro, que inovou com a realidade virtual.

A edição de abertura da produção também conta com o depoimento dos pesquisadores Marcus Garrett e Pedro Santoro Zambon. A obra ainda traz a avaliação sobre o assunto a partir do ponto de vista de vários desenvolvedores de jogos como Rodrigo Terra.

Narrada de forma descontraída por Tuanny Araujo, a série é guiada por depoimentos de vários desenvolvedores de jogos e pesquisadores do setor. As edições de ainda trazem animações e gameplays, com cenas e imagens dos jogos apresentados no decorrer da série.