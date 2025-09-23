Clássicos da música nordestina ganham versões de artistas contemporâneos na série “Trindade Nordestina”

O legado do forró que Luiz Gonzaga, Anastácia e Jackson do Pandeiro deixaram para a música brasileira ganha destaque em “Trindade Nordestina”, da Têm Dendê Produções, que segue em exibição às quartas-feiras, às 21h, no Music Box Brazil — Canal 623 (HD) ou 123 da NET/Claro, 145 da Oi TV e 637 da Vivo TV. Em 13 episódios de 45 minutos, a série percorre temas que passeiam pela diversidade da cultura popular do Nordeste brasileiro, sob apresentação da cantora e atriz Ana Mametto, do rapper Rapadura e de Santanna, o cantador. As reprises acontecem às quintas-feiras (9h30), sextas (12h) e domingos (22h).

“A série começou na vontade de contar e cantar o Nordeste, e em cada episódio escolhemos um tema para esse mergulho, do sertão às festas juninas. Vamos contando sobre esse território e nada melhor do que embalar no forró, ritmo brasileiro e patrimônio imaterial do Brasil”, explica Vânia Lima, autora e diretora, que divide a produção executiva com Keyti Souza. A cada episódio “Trindade Nordestina” homenageia Gonzagão, Anastácia ou Jackson do Pandeiro, com uma nova versão de um clássico do forró, agora a ser conduzido por artistas desta geração: Afrocidade, Afroito, Aiace, Aíla, Almério, Ana Barroso, Cabruêra, Coral, Dessa Ferreira, Felipe Cordeiro, Flaira Ferro, Hiran, Mestrinho, Sued Nunes e Theodoro Nagô.

Mergulhando nesse universo do forró, a série também apresenta um panorama do ritmo na atualidade, com a presença de Targino Gondim, Chambinho, Adelmário Coelho, Anastácia, Daniel Gonzaga, Cátia de França, Trio Virgulino, Liv Moraes, As Januárias, Janayna Pereira e Petrúcio Amorim. “Trabalhamos a produção musical com a ideia de trazer a originalidade de novas versões e ao mesmo tempo a presença de artistas que são destaque no forró brasileiro”, explica Yacoce Simões, diretor musical do projeto.

“Trindade Nordestina” tem roteiros assinados por Ana Marinho, Clarissa Brandão, Diego Saoli e Ruan Passos, colaboração e polimento de Vitor Gabriel. Fotografia de Cláudio Antônio e supervisão de montagem de Taguay Brandão. A direção de produção é assinada por Bruno Ramos e coordenada por Sandra Milena, Mônica Brandi, assistência executiva de Ailly Cavalcante e produção musical de Catriel Chamusca.

O grupo Têm Dendê desenvolve conteúdos originais e projetos audiovisuais com foco em narrativas diversas e com novos olhares sobre o Brasil. Com mais de 50 títulos distribuídos no mercado nacional e internacional, o grupo performa entre as empresas mais bem pontuadas do Brasil.