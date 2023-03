Rogério Rodrigues estreia na direção de longa com “Além de Nós”

O road movie “Além de Nós” chega aos cinemas no dia 23 de março, com distribuição da Panda Filmes. Produzido pela Atama Filmes e com direção de Rogério Rodrigues, o longa-metragem tem como protagonistas os atores Miguel Coelho e Thiago Lacerda. Os personagens embarcam em uma viagem que cruza as estradas do sul do país até o Rio de Janeiro. Um percurso marcado pela busca de si mesmos e de suas identidades.

Rodado em catorze cidades de cinco estados (Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia), o filme tem cenas em locais que fazem parte da história e da cultura nacional, como o Palácio do Catete, no Rio, e a tradicional prova do Issao, rodeio que acontece na arena coberta do Rancho Quarto de Milha, em Presidente Prudente, no interior paulista. Assinada pelo consagrado Renato Falcão (“A Era do Gelo 4”, “Rio” e “Rio 2”), a fotografia emoldura as mudanças e desafios enfrentados pelos personagens.

Na trama, Leo (Miguel Coelho), um jovem peão de fazenda do sul, encontra uma foto e uma carta. É o necessário para ultrapassar os limites do mundo que conhece em uma jornada de descoberta e transformação para atender ao último pedido de seu pai. Um caminho que será percorrido com o tio, Artur (Tiago Lacerda), um homem de espírito livre com dificuldade de conviver no ambiente conservador em que vive.

Este é o longa-metragem de estreia do diretor Rogério Rodrigues para as grandes telas. A principal motivação do cineasta, que também assina o roteiro com Romir Rodrigues e Ulisses Motta, foi a vontade de contar uma história relacionada com a cultura da sua região e que pudesse despertar reflexões acerca de quem somos e o que está além da nossa visão de mundo. Tendo como eixo a relação e conflitos dos dois personagens principais, tio e sobrinho, a trama torna-se uma história com temática universal.

O elenco conta ainda com Ingra Lyberato, Naruna Costa, Rose Brant, Ida Celina, Duda Menegheti, Marcos Verza, Nestor Monastério, Clemente Viscaíno, entre outros. Também integram a equipe Rose França (Produtora e Direção de Arte), Ane Siderman (Produção Executiva) e Aline Simmi (Direção de Produção).

O filme foi contemplado no Edital de Desempenho Comercial do Fundo Setorial do Audiovisual e, no ano passado, foi exibido no Festival de Cinema de Trancoso, na 46ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo e no San Francisco Latino Film Festival, nos Estados Unidos.