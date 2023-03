Filme sobre comunidade indígena Pankararu estreia nos cinemas

No dia 23 de março chega aos cinemas o filme “Rama Pankararu”, uma obra que mescla documentário e ficção inspirada na realidade vivida pela comunidade indígena localizada no sertão pernambucano. Vencedor de três prêmios, de Melhor Filme pelo Júri Popular, Melhor atriz para Bia Pankararu e Melhor Longa eleito pela crítica da Abraccine durante o 26ª Cine PE, a obra chega às telonas do Rio e Pernambuco primeiro.

Gravado em 2019 e 2020, o filme traz a história de uma jornalista que sai do Rio de Janeiro para cobrir um incêndio criminoso (real), em uma escola localizada no sertão pernambucano, após as eleições de 2018. Dirigido por Pedro Sodré e produzido pela Copa Filmes, o longa fornece um olhar imersivo sobre a resistência do Povo Pankararu.