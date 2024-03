“Hamlet”, de Zeca Brito, ganha sessão comentada em São Paulo

Em meio ao caos político no Brasil de 2016, os estudantes secundaristas se unem aos movimentos sociais e tomam as ruas em protestos. Testemunhando um golpe de Estado, o Jovem Hamlet (Fredericco Restori) tem de enfrentar seus maiores fantasmas, sua transformação em adulto e seu lugar na sociedade.

“Hamlet”, premiado longa do cineasta Zeca Brito, ganha sessão-debate em São Paulo, no Reag Belas Artes (Rua da Consolação, 2.423), Sala 6, no dia 26 de março, às 20h. Os ingressos custam R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira), disponíveis no site do cinema e na bilheteria. Diretor e equipe participam de bate-papo ao fim da exibição.

A produção gaúcha conquistou cinco Kikitos no último Festival de Cinema de Gramado, além do prêmio de melhor direção no Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires (FIDBA) e menção honrosa no festival português Cine Marginal.

O realizador combina os gêneros de ficção e documentário para retratar uma sociedade dividida entre a cartilha ditada pelas elites e a reflexão da própria ação dos movimentos sociais.

Rodado em abril de 2016, em Porto Alegre, o longa traz em seu elenco o crítico a ator Jean-Claude Bernardet, Marcelo Restori e uma participação especial da ex-presidenta Dilma Rousseff. O diretor também assina a produção (junto com Clarissa Virmond, Frederico Ruas e Tyrell Spencer) e o roteiro (dividido com Ruas). A produção é da Anti Filmes, com coprodução da Galo de Briga Filmes.